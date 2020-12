L’uscita di Cyberpunk 2077 sembrava non dovesse arrivare più. Una marcia d’avvicinamento che ha subito, nel corso dei mesi, alcuni inciampi, che ne hanno ritardato l’effettivo arrivo sugli scaffali. È stato un anno senza dubbio particolare quello che volge alla conclusione, e il gioco di CD Projekt RED non è stato l’unico a dilatare i tempi tecnici per la lavorazione.

Basti pensare a una delle grandi esclusive Sony dell’estate, The Last of Us Part 2, che a sua volta ha visto la data d’uscita slittare a sua volta per due volte. Tempi straordinari richiedono misure straordinarie, per permettere a produzioni mastodontiche come Cyberpunk 2077 di arrivare sugli scaffali nella miglior forma possibile.

E, dopo The Witcher 3, da CD Projekt RED ci si aspetta soltanto grandi cose, con le aspettative della community che sono chiaramente altissime. A innalzare queste ultime ci hanno pensato tutti gli elementi e i dettagli condivisi dagli addetti ai lavori nel corso del tempo. Che hanno alimentato costantemente la fiamma dell’hype. Ma il momento della resa dei conti è praticamente arrivato.

Offerta CYBERPUNK 2077 D1 Edition - Day-One - PlayStation 4 Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti...

Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce...

Cyberpunk 2077 al rush finale, quando sarà reso disponibile?

Cyberpunk 2077 approderà sul mercato nella giornata del 10 dicembre. Meno di una settimana ci separa quindi dal giorno cruciale per la produzione, che ha ambizioni particolarmente elevate. E la strategia pianificata per il rilascio su scala globale evidenzia come il team di sviluppo voglia mettere tutti i giocatori sullo stesso piano.

L’intenzione è infatti quella di rendere disponibile il videogioco nello stesso momento per tutta l’utenza. Almeno per quanto concerne l’edizione digitale, messa in vendita attraverso gli store dedicati sulle piattaforme di riferimento. L’ora X sarà la mezzanotte GMT (vale a dire quella londinese per intenderci, ndr), con il titolo che verrà sbloccato e sarà effettivamente giocabile in Italia all’1.00 di notte del 10 dicembre. Qui la mappa mondiale della release.

The wait is almost over!



If you're looking to play #Cyberpunk2077 as soon as it's available, here's a map with global release timings.



For PC and Stadia players, the release is simultaneous and scheduled for midnight GMT, and for all console players – midnight local time. pic.twitter.com/W0QLIFAhH1 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 3, 2020

Chiaramente, per farsi trovare pronti, gli addetti ai lavori hanno predisposto come di consueto la possibilità di effettuare il preload. In questo modo, non ci saranno tempi tecnici per scaricare file nel giorno dell’uscita. Già disponibile quello per Xbox One, mentre gli utenti PC e PS4 dovranno pazientare rispettivamente fino al 7 e all’8 dicembre.

Fonte