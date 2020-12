Le cose si sono sbloccate anche per lo Xiaomi Mi 10 Lite, che sta ricevendo Android 11 con MIUI 12. La stessa sorte era toccata nella giornata di ieri allo Xiaomi Mi 10 Pro, mentre adesso l’indiziato è la versione più economica, ma ugualmente ben attrezzata sotto il profilo tecnico (gli utenti che ne posseggono uno sanno bene di cosa stiamo parlando, non serve aggiungere altro). Al momento, lo Xiaomi Mi 10 Lite ad essere stato raggiunto dall’aggiornamento è la versione globale, ovvero quello equipaggiato con la ROM ‘MI’ (diverso dall’esemplare UE venduto in Italia, per cui potrebbe essere necessario attendere ancora qualche giorno).

Android 11 per lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G è disponibile attraverso il pacchetto ‘MIUI 12.1.1.0.RJIMIXM‘, dal peso di circa 3GB (qualcosa di meno forse, ma che comunque consigliamo di scaricare sotto rete Wi-Fi per non pesare troppo sul bundle dati previsto dalla vostra tariffa telefonica). L’upgrade porta con sé anche le patch di sicurezza di ottobre 2020, non l’ultima disponibile. Prima di procedere sinceratevi che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% per evitare che il dispositivo possa spegnersi durante l’installazione, ed essere danneggiato in qualche maniera. Non ci sono novità importanti da segnalare, visto che quelle di Android 11 erano già state incluse in MIUI 12 (almeno le più rilevanti).

Chi tra voi è proprietario di uno Xiaomi Mi 10 Lite con ROM globale ‘MI’ (magari lo avete acquistato in Cina o comunque presso altri mercati), potrà provare a verificare la disponibilità di Android 11 seguendo il percorso ‘Impostazioni – Info sistema – Versione MIUI‘. Un’altra strada potrebbe essere quella di scaricare il pacchetto dai server del produttore cinese e di procedere poi ad installarlo manualmente (cosa niente affatto consigliata agli utenti poco esperti). Se avete qualche domanda da fare potete utilizzare il box dei commenti in basso.