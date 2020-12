Al lancio di tutta la serie Samsung Galaxy S21 dovrebbe mancare davvero pochissimo. I successori dei Samsung Galaxy S20 dovrebbero essere presentati a metà gennaio all’interno di un evento Unpacked dedicato. Quest’oggi 4 dicembre giungono delle informazioni importanti proprio in riferimento alle nuove ammiraglie che avranno a bordo anche il processore Snapdragon 888 di Qualcomm.

Almeno fino a questo momento, gli avvistamenti del Samsung Galaxy S21 in qualche database di benchmark avevano messo in evidenza solo modelli di top di gamma con soluzione proprietaria rappresentata dal chip Exynos. Visto il lancio di soli pochi giorni fa della componente Snapdragon 888, proprio in queste ore, è stato invece segnalato un test Geekbench relativo al modello di Galaxy S21 con il processore Qualcomm. Si tratterebbe, in particolar modo, dell’esemplare etichettato con codice modello SM-G991U.

Cosa apprendiamo oggi in merito alle performance del Samsung Galaxy S21 con a bordo proprio il Qualcomm Snapdragon 888? La soluzione che ha nome in codice “Lahaina” si basa su un processore octa-core con una velocità di clock di base di 1,8 GHz. L’esemplare di ammiraglia, esaminato attraverso il test Geekbench, possiede 8 GB di RAM e naturalmente l’aggiornamento Android 11 a bordo. L’aspetto interessante è che il dispositivo, con questa dotazione hardware, ottiene 1.075 punti nel test CPU single-core e 2.916 punti nel test CPU multi-core.

In attesa di conoscere la data esatta in cui il Samsung Galaxy S21 verrà lanciato, possiamo già dare per scontate almeno alcune caratteristiche del modello standard della prossima serie, perché già ampiamente confermate da tante rivelazioni precedenti. Lo smartphone tanto atteso dovrebbe avere un display Super AMOLED Infinity-O da 6,2 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione FHD +. Il telefono arriverebbe in due varianti con SoC Exynos 2100 in alcuni mercati (probabilmente in Italia), mentre altri dovrebbero ottenere la variante Snapdragon 888 (ad esempio negli USA). La fotocamera principale avrebbe in dotazione una configurazione a tripla unità con sensore grandangolare da 12 MP, uno ultra-wide da 12 MP e un teleobiettivo da 64 MP.