Si torna a parlare in queste ore di un SMS da Amazon Prime, riguardante il presunto regalo di Natale che gli utenti dovrebbero essere in grado di ritirare accedendo al link incluso nel testo. Una storia, quella segnalata da diversi utenti in queste ore, che ricorda molto quella che abbiamo descritto sulle nostre pagine durante il mese di novembre. Qui abbiamo la variante inerente le festività natalizie, ragion per cui ho deciso di prendere nuovamente in esame la storia oggi 4 dicembre qui in Italia.

La truffa dell’SMS da Amazon Prime con regalo di Natale oggi 4 dicembre

Sostanzialmente, il nuovo SMS da Amazon Prime con regalo di Natale trae in inganno gli utenti meno esperti, in quanto ci si rivolge al destinatario usando il suo nome. Probabile che il numero di telefono, insieme ad alcuni dati sensibili (tra cui, appunto, il nome della potenziale vittima) si trovi in qualche database a sua volta finito nelle mani sbagliate. Sotto questo punto di vista, non c’è nulla che si possa fare, se non ignorare il messaggio arrivato (o che, in alternativa, potrebbe giungervi nei prossimi giorni) sul vostro device.

Stando ad alcune testimonianze che ho avuto modo di analizzare in queste ore, il tanto discusso SMS da Amazon Prime con regalo di Natale dovrebbe rimandarvi ad una pagina in cui l’utente finale, a quanto pare, dovrebbe finire con l’attivare dei servizi in abbonamento. Importo destinato ad essere scaricato dal vostro credito sulla SIM. La sua successiva disattivazione non necessariamente comporterà la restituzione della cifra sborsata (in genere, in questi casi, si parte da 5 euro), in quanto il vostro operatore non sarà responsabile dell’accaduto.

Dunque, mai come in questo caso bisogna fare molta attenzione al nuovo SMS da Amazon Prime con regalo di Natale, per evitare brutte sorprese e abbonamenti attivati contro la propria volontà.