Occhi puntati sugli smartphone pieghevoli Samsung nel 2021: nel corso dell’anno che sta per cominciare il produttore dovrebbe lanciare ben 3 modelli di dispositivi foldable. Due sarebbero i remake di modelli già in commercio ossia i Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 2, ma ci sarebbe anche una new entry più che mai attesa ossia il Galaxy Z Fold Lite. Per tutte e tre le varianti, c’è un nuovo rapporto proveniente dalla società Ubi Research che ci fornisce informazioni interessanti sulle componenti display a bordo dei telefoni innovativi.

La società di ricerca conferma che gli smartphone pieghevoli Samsung in arrivo nei prossimi mesi avranno display UTG (Ultra-Thin Glass) di nuova generazione e utilizzeranno la tecnologia LTPO molto utile nel ridurre il consumo energetico. Fin qui i punti di forza condivisi dall’intero tris di modelli ma la fonte UBI ci comunica anche le prime differenze tra gli esemplari.

Non c’è dubbio sul fatto che lo Z Fold 3 sarà il dispositivo top premium assoluto. La principale differenza rispetto ai colleghi dovrebbe essere la presenza di una fotocamera selfie sotto il display. La diagonale del pannello principale del dispositivo (quando aperto) dovrebbe essere uguale a 7 pollici e non 7.6 pollici come nel caso dell’esemplare attuale Galaxy Fold 2. Lo schermo esterno dovrebbe invece avere un’estensione di circa 4 pollici. Il modello in questione avrà anche una S Pen in dotazione, del tutto simile a quella della serie Note.

La novità assoluta del 2021, ossia il Samsung Galaxy Fold Lite dovrebbe mantenere la stessa configurazione dei display del Galaxy Fold premium ma con una differenza sostanziale: il modello più economico non avrà una fotocamera anteriore integrata sotto il display. Allo stesso tempo poi, le dotazione hardware a bordo del dispositivo, per forza di cose, dovrà essere inferiore a quella del modello superiore, magari con qualche compromesso per il processore, la fotocamera e magari anche i tagli di memoria.

Per finire, sono giunti anche importanti rivelazioni sugli smartphone pieghevoli Samsung Z Flip 2. Rispetto alla serie Z Flip attuale, il display pieghevole interno dovrebbe essere confermato ma il secondo pannello esterno avrebbe dimensioni maggiorate da soli 1,1 pollici a ben 3 pollici.