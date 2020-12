Si chiama Vodafone Neo, ed è il primo smartwatch pensato espressamente per un pubblico di bambini. Non a caso Vodafone ha stretto una preziosa partnership nientemeno che con Disney per dare vita al device indossabile, che permetterà non solo ai genitori di restare in contatto con i propri figli interagendo con loro grazie a chiamate, chat ed emoji, ma pure agli utenti più piccoli di avvicinarsi al mondo digitale con uno strumento adeguato.

I più attenti tra voi ricorderanno che le due società avevano svelato la loro collaborazione – e di conseguenza l’esistenza del dispositivo – lo scorso mese di settembre, mentre ora sappiamo che sarà disponibile per l’acquisto subito dopo Natale, ad inizio 2021. Resta invece un mistero il prezzo di Vodafone Neo, che rappresenta l’ultimo arrivato della gamma “Designed and Connected by Vodafone”. Il piccolo indossabile è basato su AOSP ed è dotato di diverse feature che permettono di svolgere svariate funzioni quotidiane anche ai giovanissimi. Si segnalano infatti una fotocamera frontale, un tracker di attività e contapassi per registrare l’attività motoria e impostare obiettivi da raggiungere, oltre ai classici calendario, meteo, eventi e promemoria.

La scocca di Vodafone Neo è in policarbonato, mentre dal punto di vista tecnico sappiamo che monta un processore Qualcomm 2500W affiancato da 512 MB di RAM e 4 GB di memoria interna, e connettività GSM/LTE, Wi-Fi, A-GPS. Per quanto riguarda lo schermo, troviamo in dotazione un display AMOLED circolare da 1,2 pollici con risoluzione di 390×390 pixel, mentre la batteria da 470mAh è in grado di garantire una autonomia di due giorni in standby e fino a 24 ore di utilizzo. Sfruttando la Vodafone Smart App, poi, genitori e familiari possono impostare una lista dei contatti fidati, controllare la posizione e gestire il tempo di utilizzo dello smartwatch creato in collaborazione con la casa di Topolino.

A chiudere, Vodafone fa sapere che è possibile personalizzare Vodafone Neo con personaggi, attività a tema e contenuti Disney scegliendo tra Minnie, Elsa, Buzz Lightyear, Darth Vader, l’Avenger con l’armatura, e il Bambino, personaggio della serie TV di successo The Mandalorian, disponibile in streaming su Disney+. L’orologio digitale sarà costantemente aggiornato con altri personaggi ed esperienze.