Il dramma storico canadese creato e scritto da Michael Hirst si avvia alla conclusione con l’arrivo ormai imminente dei dieci episodi di Vikings 6B. La pubblicazione del trailer della seconda e ultima parte della stagione si accompagna a un’inattesa mossa di Amazon Prime Video, che per gli Stati Uniti e alcuni paesi anglofoni ha acquisito i diritti di trasmissione a partire dal 30 dicembre. Per l’Italia, invece, occorrerà attendere i ragguagli di TIMvision: è infatti su questa piattaforma che, circa un anno fa, sono stati resi disponibili gli episodi della prima metà di stagione.

L’arrivo ormai prossimo di Vikings 6B segna il coronamento di un percorso narrativo avvincente, che di rinnovo in rinnovo ha segnato il successo di una produzione concepita in principio come miniserie. I primi dieci episodi di Vikings 6 si sono conclusi con un’epica battaglia fra Rus’ e Vichinghi, e il cliffhanger di un Bjorn colpito da Ivar e creduto morto fino al concludersi del finale di metà stagione. I primi a conoscere gli esiti di questi eventi in Vikings 6B saranno dunque gli abbonati Amazon Prime Video, ai quali il creatore e showrunner della serie ha rivolto un messaggio:

La nostra monumentale saga sui Vichinghi si avvia a una conclusione, ma non prima di darvi la possibilità di guardare alcuni dei miei episodi preferiti in assoluto. Prime Video svelerà il finale della serie in anteprima al suo pubblico in streaming. Preparatevi a rimanere a bocca aperta e a trovare molte sorprese lungo il cammino. E se vorrete piangere, troverete anche dei motivi per farlo.

Le prime anticipazioni su Vikings 6B arrivano invece dalla sinossi ufficiale:

Nell’avvicinarci alla fine della nostra epica saga, il tumultoso conflitto tra Rus’ e Vichinghi giunge a conclusione con tragiche conseguenze. Ubbe si trova in Islanda ed è determinato a coronare il sogno di suo padre Ragnar, navigando più a occidente di qualsiasi altro vichingo. E ci sono delle questioni in sospeso anche in Inghilterra. I Vichinghi vi si sono stabiliti dopo aver invaso la maggior parte del paese, a eccezione del Wessex. Il re Alfredo il Grande è l’unico sovrano sassone a mettere seriamente in discussione la completa dominazione vichinga. Ivar deve dunque affrontare in battaglia, in un’ultima resa dei conti, il re che ha conosciuto quando era soltanto un ragazzo.

Vikings 6B chiuderà dunque la serie di Hirst, ma il suo universo sopravvivrà grazie a Vikings: Valhalla, sequel Netlix in 24 episodi, ambientato a cento anni di distanza dagli eventi della serie principale e incentrato su figure leggendarie come Leif Erikson, Freydis, Harald Harada e il re dei Normanni Guglielmo il Conquistatore. Gli amanti dei drammi storici potranno inoltre attendere il prossimo impegno televisivo di Michael Hirst, The Plague Year, una nuova miniserie History sullo scoppio di un’epidemia di peste bubbonica nella Londra del XVII secolo.

Questo il primo trailer di Vikings 6B: