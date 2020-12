Più di qualcuno sta riscontrando difficoltà in questo 3 dicembre perché TV 2000 non si vede su TV satellitare. Alcune anomalie riguardano anche le emittenti Nove, DMAX, Real Time, Cielo e TV8, sempre in questo giovedì. Si tratta di malfunzionamenti, purtroppo, annunciati e che hanno a che fare con la nuova tecnologia DVB-S2 che, proprio per le reti fin qui menzionate, entra di scena in questa giornata.

Sulla transizione in atto nel mese di dicembre, era già stato dedicato un preventivo approfondimento sulle pagine di OM-OptiMagazine nei giorni scorsi. Si tratta del passaggio allo standard tecnologico DVB-S2. Al momento del passaggio appunto, i televisori meno recenti o senza decoder apposito non visualizzeranno più le reti. Non saranno dunque necessarie le operazioni di risintonizzazione dei canali: queste non avranno alcun valore ma piuttosto ci si dovrà dotare della strumentazione adatta per le nuove trasmissioni.

Insomma, se TV 2000 non si vede al pari di Nove, DMAX, Real Time, Cielo, e TV8 proprio da oggi 3 dicembre, la colpa è imputabile al decoder SD in dotazione o comunque ad un apparecchio televisivo non in grado più di ricevere il segnale con il nuovo standard DVB-S2. Chiunque non vorrà affrontare la spesa di certo non poco onerosa di una nuova smart TV, avrà come unica soluzione più economica e a portata di mano quella di dotarsi di decoder satellitare HD o 4K.

Durante il mese di dicembre ci saranno altri cambiamenti in arrivo. Per ora TV 2000 non si vede se non con il nuovo standard DVB-S2 ma lo stesso identico cambiamento, dal prossimo 18 dicembre, investirà anche molti canali RAI. In particolare saranno le 23 emittenti dei TG Regionali Rai e Radio Rai che potranno essere seguite ben presto solo attraverso decoder satellitari HD oppure TV 4K. Dal 31 dicembre, infine, toccherà ai canali Mediaset e La7.