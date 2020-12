Arriveranno a breve in commercio i biscotti Oreo Lady Gaga. Lo annuncia la stessa azienda, confermando una nuova collaborazione di rilievo e Lady Gaga conferma tutto con un post sui social. Questa volta il personaggio scelto per il lancio di un nuovo biscotto Oreo è Miss Germanotta che presto vanterà sul mercato i biscotti Oreo Lady Gaga.

I nuovi biscotti fanno parte del progetto Sing With OREO Experience che prevede il coinvolgimento di alcuni cantanti nelle nuove campagne promozionali dell’azienda nota per i suoi biscotti al cioccolato con crema al latte. Il colore dominante scelto per la campagna e il nuovo packaging dei biscotti Oreo Lady Gaga è il fucsia, un colore deciso e accesso che Lady Gaga sfoggia in più occasioni. Tra tutte ricordiamo il suo Red Carpet al Met Gala, nel 2019, quando si presentò proprio con un abito lungo e svolazzante di colore fucsia. Sostituirà il blu tradizione di Oreo.

I biscotti Oreo Lady Gaga arriveranno in commercio presto ma le date ufficiali non sono ancora state annunciate. Il lancio avviene comunque dopo il disco Chromatica, che sarà celebrato anche da Oreo con un box speciale. Il Box Oreo Original è la limited edition dei biscotti. All’interno ci saranno biscotti Golden Oreo rosa con una crema particolare verde, non bianca, e saranno accompagnati da incisioni ispirate alle canzoni che Lady Gaga ha pubblicato nell’album Chromatica.

“Oreo e Lady Gaga condividono gli stessi valori”, si leggerà all’interno della confezione celebrativa: inspiring and spreading kindness.

Oreo e Lady Gaga credono entrambi nel potere della musica e nella sua forza che consiste nell’unire le persone più diverse per consentire loro di esprimersi in un linguaggio diverso dal solito. La musica esprime tutto ciò che una parola a volte non riesce a delineare: Oreo e Lady Gaga uniscono le forze spinti da tutto questo. Ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.