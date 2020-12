Le voci di corridoio che vogliono PS5 di nuovo su Amazon si fanno sempre più insistenti. La fame della community Playstation, vogliosa di avere a propria disposizione una console, aumenta ogni giorno che passa. Le poche unità rese disponibili al day one non hanno placato la fame di una fanbase piuttosto folta. E che chiede a gran voce che le scorte vengano rimpinguate al più presto.

Non sorprende dunque che gli store digitali dei vari rivenditori siano stati presi d’assalto nelle prime ore di questa mattina. A maggior ragione dopo l’annuncio trapelato nella serata di ieri che accendeva le speranze dei potenziali acquirenti della console next gen di Sony.

File chilometriche di oltre centomila utenti in attesa anche solo per accedere ai portali online, con le tempistiche che si estendevano per tempi assia prolissi. L’esperienza di chi vi scrive è di una coda (smaltita solo al 50% rispetto ai centomila utenti presenti quando mi sono messo in fila) che dura al momento da quasi due ore.

PS5 su Amazon, quando arriveranno?

Normale dunque che gli occhi degli aspiranti compratori della piattaforma guardino con speranza alla comparsa di PS5 su Amazon. Il colosso della distribuzione online potrebbe aumentare nel corso della giornata le scorte disponibili. Non ci sono per il momento notizie certe in merito, con il tutto che quindi va preso con le dovute cautele.

L’ultima volta che si è parlato di PS5 su Amazon si è assistito a un’altalena di rumor che hanno generato caos. Le voci mormoravano di una possibilità per le 13.00 – orario che consigliamo di tenere d’occhio anche oggi – sebbene poi la situazione si sia smossa soltanto nel primo pomeriggio.

In assenza di comunicazioni ufficiali, non si può dunque far altro che monitorare costantemente lo store digitale con particolare attenzione alla fascia oraria che va dalle 13 alle 16. E tenere pronti tutti gli estremi per perfezionare l’acquisto, qualora il tutto dovrebbe effettivamente concretizzarsi. A patto che l’assalto dei compratori non crei scompiglio a livello di stabilità del portale online.