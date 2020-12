Sarà presentata probabilmente a marzo la serie dei Huawei P50: il produttore cinese, come riportato da Teme (@RODENT950), non sembra intenzionata a sconvolgere i propri piani (come fatto da Samsung per i Galaxy S21, che verranno anticipati a gennaio, e da Xiaomi con i Mi 11, in arrivo addirittura a dicembre), lasciando in programma il suo prossimo flagship durante il consueto appuntamento annuale. I Huawei P50 saranno basati su Android 11 con EMUI 11, e potrebbero arrivare sul mercato tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera.

End of the year

Watch GT 2 pro ECG sale start 21 December

End of the month: new smart screen launch maybe some other products too.

2021

Mate X2 unclear release time, MWC is possible.

P50 series in March and like Mate 40 series poorly available.

Later in spring new MatePad Pro 2 pic.twitter.com/qEh6Hnt5Y8 — Teme (特米)😷 (@RODENT950) December 2, 2020

Ci sarà spazio anche per il Huawei Watch GT 2 ECG il prossimo 21 dicembre, e per un nuovo smart display equipaggiato con HarmonyOS entro la fine del mese, insieme anche ad altri prodotti di cui però non si è fatta menzione. Oltre ai Huawei P50 si parla anche dei Nova 8, il cui lancio è fissato tra dicembre e gennaio. Durante il MWC 2021 di Barcellona verrà presentato il Huawei Mate X2, il prossimo smartphone pieghevole dell’OEM cinese, mentre il tablet Huawei MatePad Pro 2 arriverà in primavera. Vi ricordiamo anche che i Huawei P50 dovrebbe vedere ulteriormente migliorato il comparto fotografico, da sempre tra i punti di forza dei top di gamma dell’azienda di Shenzhen. Per il 2021 la rivoluzione dovrebbe arrivare con l’innesto delle lenti liquide, un sistema che garantirebbe la messa a fuoco nel giro di qualche millisecondo, con una precisione di quasi il 100%.

Il discorso è rimandato all’anno nuovo, quando poi i Huawei P50 saranno presentati a marzo, purtroppo, a meno stravolgimenti che al momento non è possibile prevedere, senza i servizi Google e sempre più distanti dal mondo Android vista la prossima migrazione al sistema operativo proprietario HarmonyOS (il rilascio della prima beta è previsto dal 16 dicembre sui Huawei Mate 40). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.