Arrivano oggi 3 dicembre alcune indicazioni interessanti per coloro che stanno pensando di acquistare un iPhone 11. Risaputo, infatti, che gli utenti interessati ai prodotti Apple abbiano spesso e volentieri esigenze “importanti” per quanto riguarda la memoria interna dei device. Ecco perché, a differenza di quanto avvenuto nei giorni scorsi in occasione di appuntamenti come il Black Friday ed il Cyber Monday, credo sia opportuno concentrare la nostra attenzione sui modelli dotati di 128 GB di memoria interna.

Il nuovo prezzo fissato da Amazon per iPhone 11 da 128 GB

Scendendo maggiormente in dettagli, infatti, emerge che l’iPhone 11 da 128 GB risulti disponibile a soli 739 euro, almeno per quanto riguarda la variante di colore verde. Fate molta attenzione, perché se da un lato il prezzo è estremamente conveniente in questo caso, al punto da azzerare il gap rispetto al modello da 64 GB, allo stesso tempo ci sono momenti in cui risulta acquistabile ed altri in cui appare come “non disponibile”. Se interessati, vi consiglio dunque di aggiornare la pagina che trovate nel box qui di seguito.

Secondo le informazioni che ho raccolto, non dovrebbero essere previsti costi di spedizione extra da Amazon per l’invio dell’iPhone 11 da 128 GB a casa vostra. A patto che riusciate a trovarlo disponibile. Dunque, un motivo in più per monitorare la situazione, fermo restando il fatto che non dovreste trovare l’associazione con il bollino di Prime. Dunque, anche nel caso in cui doveste effettuare l’ordine, ci sarà da attendere un po’ prima che il dispositivo venga consegnato.

Fate molta attenzione alle nuove offerte che arriveranno nei prossimi giorni da Amazon per quanto riguarda gli iPhone 11, considerando il fatto che tra fine novembre e dicembre le promozioni sono all’ordine del giorno con questo store. Vi terremo aggiornati appena arriveranno ulteriori opportunità.