I Nastri d’argento sono pronti a inaugurare un nuovo corso con l’avvio di una sessione specifica dedicata alla serialità, tra cinquine e premi annuali. Le Serie d’argento prenderanno il via tra Roma e Napoli con i Nastri dei giornalisti cinematografici italiani, rivolti alle grandi produzioni capaci di scavalcare i confini nostrani, conquistare un pubblico internazionale e aprire al settore nuovi mercati.

Il primo appuntamento con i Nastri d’argento delle serie tv è fissato per venerdì 4 dicembre, quando saranno annunciati i titoli e gli interpreti protagonisti dei primi premi e si discuterà delle innovazioni che hanno permesso al settore di prosperare sui mercati internazionali. I Nastri d’argento per le serie tv si aggiungono dunque ai riconoscimenti conferiti a lungometraggi, documentari e corti. Tra i partner dell’evento spicca la Film Commission Regione Campania, per una sinergia coerente alla rilevanza della regione per il settore. Qui, infatti, hanno preso vita le storie di Gomorra e L’Amica Geniale, di cui è in produzione la terza stagione.

Siamo onorati di condividere con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici la promozione di un evento che celebra la qualità e l’affermazione sulla scena internazionale della grande serialità televisiva italiana, dice Titta Fiore, Presidente della Film Commission Regione Campania. E affianchiamo con grande piacere una sigla storica e amata da tutto il mondo del cinema, qual è il Sngci, in questo nuovo capitolo della prestigiosa storia del premio.

La scelta di Napoli come sede di questo evento speciale premia la puntuale accoglienza che la Campania ha riservato a titoli di successo e l’impegno con cui la Film Commission Regione Campania ha contribuito ad attrarre, nei suoi quindici anni, grandi progetti seriali con un’azione di accompagnamento efficace, incentivi, agevolazioni e servizi, fra cui il primo nucleo del Distretto Regionale dell’Audiovisivo, in via di realizzazione. Il numero e la qualità delle serie che si realizzano sul nostro territorio – anche nelle difficili condizioni imposte dalla pandemia – rendono Napoli a buon diritto una capitale italiana della lunga serialità televisiva, oltre che il centro di un polo audiovisivo regionale capace di accogliere e facilitare con professionalità le produzioni nazionali e internazionali.

L’evento del 4 dicembre, sostenuto dal MiBACT – Direzione generale per il cinema e BNL Gruppo BNP Paribas, introdurrà le giornate di Napoli soffermandosi sulla qualità degli autori, della produzione, dei protagonisti italiani. Interverranno alcuni dei protagonisti della grande serialità nazionale e le icone di una produzione molto amata, ai quali saranno conferiti i Nastri d’onore di questa prima edizione. In attesa delle celebrazioni per la settantacinquesima edizione, a breve i Nastri completeranno il palmarès del 2020 con la consegna dei premi per i documentari e i corti.