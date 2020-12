Ci sono almeno un paio di considerazioni che possiamo fare a proposito della riapertura palestre, dopo che è stato buttato giù il testo del DPCM del 3 dicembre. Come stanno le cose in questo momento? A conferma di quanto vi ho riportato ad inizio settimana, nonostante le proposte di alcune Regioni, dobbiamo mettere da parte le speranze di un’apertura imprevista già a fine 2020. Questo perché il decreto ufficializzato nelle prossime ore non va a modificare le nostre libertà sugli sport da praticare. Morale della favola? Non ci sarà modo di allenarsi nelle strutture a dicembre.

Riapertura palestre dopo il DPCM del 3 dicembre: quali prospettive?

Cosa dobbiamo aspettarci a questo punto? Premesso che non avremo riapertura palestre dopo il DPCM del 3 dicembre, ci sono indicazioni che arrivano da altri settori sugli scenari a medio termine. Il fatto, ad esempio, che le strutture sciistiche riapriranno dal 7 gennaio, almeno stando alle voci trapelate fino a questo momento, potrebbe essere interpretato come un buon segnale per il nuovo anno. Certo, settori ed ambiti differenti, ma con le feste natalizie alle spalle e relativo rischio di assembramenti.

Dunque, possibile che la riapertura palestre non sia istantanea dal 7 gennaio, ma per le ragioni appena riportate la questione potrebbe cambiare radicalmente tra un mese, iniziando finalmente a studiare la ripresa delle attività in sicurezza. Del resto, la curva dei contagi sta scendendo abbastanza rapidamente e le verifiche effettuate prima delle chiusure avevano dato un esito molto positivo sulle misure intraprese dai titolari.

Sarà importante capire, in caso di discorso di Conte alla nazione oggi 3 DPCM a proposito del nuovo DPCM, se ci saranno menzioni per le attività che anche stavolta resteranno fuori. Tutti coloro che sperano in una celere riapertura palestre, infatti, vorrebbero quantomeno info di massima sulle prospettive a medio termine.