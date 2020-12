Le prime parole di Stash dei The Kolors sulla figlia Grace non tardano a raggiungere i social qualche minuto dopo la sua nascita.

“È nata Grace ed è la cosa più bella del mondo”, ha scritto Stash Fiordispino stamattina sui social e a quel lieto annuncio ha fatto seguito un altro messaggio in cui ha confidato ai fan di sembrare un “cretino” che cammina tra i corridoi dell’ospedale senza meta per scaricare l’euforia.

“È appena nata Grace… e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora”, ha continuato Stash dei The Kolors sulla figlia Grace, appena nata.

“Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento”, ha aggiunto, per poi rivolgere un pensiero alla sua compagna, Giulia Belmonte, che chiama dolcemente “mami”.

“Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa! Grazie a tutti per gli auguri!”. Stash ha poi ringraziato tutti per le centinaia di messaggi e di commenti che ha ricevuto in pochi minuti.

L’ultima volta che ha suonato per Grace, la piccola era ancora nella pancia della mamma. Stash dei The Kolors aveva condiviso un video sui social in cui, chitarra alla mano, si esibiva per la sua piccola e la sua mamma. Da oggi in poi Stash potrà non rivolgersi più al pancione di Giulia Belmonte ma stringere tra le braccia Grace e dedicare a lei le sue canzoni preferite.

Grace Fiordispino ha visto la luce stamattina, giovedì 3 dicembre 2020. Ad annunciare la gravidanza di Giulia in televisione era stata Maria De Filippi durante la finale di Amici Speciali nel donare a Stash una catenina con un orsetto.