Le fiction Rai a gennaio 2021 si preparano ad affollare il palinsesto della rete ammiraglia e non solo. Il nuovo anno si aprirà tra la novità Il Commissario Ricciardi e grandi ritorni con Che Dio ci Aiuti e Un Passo dal Cielo.

Il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia di Covid-19 che ha messo in ginocchio il mondo. Per lo spettacolo è stato un anno molto duro, in quanto molte attività sono state costrette a chiudere i battenti a inizio marzo per evitare contagi. Solo dopo la fine di un lungo lockdown, utile per prevenire ulteriore diffusione di Covid, i set hanno lentamente riaperto. La prima produzione a tornare al lavoro è stata quella de L’Allieva 3, che ha ultimato le riprese in tempo per la messa in onda autunnale, poi hanno seguito molte altre, tra cui Che Dio ci Aiuti 6, che vedremo a inizio anno.

Secondo i primi dettagli forniti dall’azienda di Viale Mazzini, ecco una lista delle fiction Rai a gennaio 2021. Vi ricordiamo che le date della programmazione potrebbero subire variazioni nelle prossime settimane.

Che Dio ci Aiuti 6, fiction intramontabile con Elena Sofia Ricci (reduce dal film tv su Rita Levi Montalcini), aprirà le danze giovedì 7 gennaio su Rai1, proponendo al pubblico un nuovo ciclo di puntate girate ad Assisi (e non più a Fabriano). In questa sesta stagione ricca di novità assisteremo al ritorno di Diana Del Bufalo nei panni di Monica e forse potrebbe mettere in crisi il rapporto tra Nico e Ginevra; Azzurra si è invece convinta a intraprendere la strada della vocazione.

Domenica 10 gennaio è debutta Mina Settembre, fiction con protagonista Serena Rossi, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni (già autore de I Bastardi di Pizzofalcone). La storia è incentrata sul personaggio di Gelsomina, assistente sociale dai diversi problemi personali che si batte per aiutare le persone più disagiate.

Il Commissario Ricciardi con Lino Guanciale dovrebbe invece andare in onda da lunedì 18 gennaio, sempre su Rai1. Anche questa nuova fiction è tratta dalle opere di De Giovanni e vede l’attore (impegnatissimo sul piccolo schermo) interpretare un commissario di polizia dalle straordinarie doti che indaga nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista.

Per quanto riguarda il mese di febbraio, al momento si conosce solo la data della fiction Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, al via su Rai1 dal 7. Un Passo dal Cielo 6, con Daniele Liotti di nuovo al timone, dovrebbe invece approdare sulla rete ammiraglia da marzo, restando alla fascia oraria del giovedì sera.

Resta fuori dai giochi Rocco Schiavone 4, il cui lancio è previsto nel mese di gennaio su Rai2 con una puntata ogni mercoledì. La data di messa in onda è ancora top secret.