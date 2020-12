La scaletta del concerto in streaming di Liam Gallagher è stata anticipata da uno spoiler dello stesso artista che non è riuscito a trattenersi. La voglia di suonare sarà soddisfatta nella serata del 5 dicembre, data nella quale è stato programmato l’evento sul Tamigi.

La sorpresa è ufficialmente rovinata ma erano in troppi a essere curiosi e a chiedersi quali fossero i brani scelti per l’evento tutto speciale che l’ex Oasis terrà in streaming da Londra. Le canzoni che sono state inserite nella setlist sono comparse sui social dell’artista di As You Are.

Tra i brani scelti, ci sono quelli che aveva inserito nel suo album di debutto, As You Are, ma anche quelli della sua ultima prova sulla lunga distanza. A questi si aggiunge il brano di Natale che ha appena pubblicato e con il quale punta a conquistare il mercato natalizio britannico.

Il concerto che Liam Gallagher terrà in streaming è organizzato dall’Academy Music Group con la Warner, nel cui roster compare anche il nome dell’ex Oasis. Lo spettacolo sarà visibile in tutto il mondo, previo acquisto del biglietto al prezzo di 19,50, sul sito Melody Vr, già specializzata nella gestione e messa in onda di eventi musicali. Tra le collaborazioni, si contano anche Jamiroquai, gli Imagine Dragons, i Kiss e i Kasabian, Post Malone ed Emeli Sandè solo per citarne alcuni.

Il singolo di Natale appena pubblicato rappresenta anche un unicum nella carriera da solista di Liam Gallagher, che si è cimentato per la prima volta con un progetto di questo tipo. A questo proposito, ha dichiarato: “Considerando l’anno che abbiamo passato, spero che questo brano riporti un po’ di amore e speranza tanto necessari. Bing Crosby sarebbe stato orgoglioso”. Il ricavato delle vendite del singolo, derivanti dai download e dagli stream, saranno devoluti interamente ad Action For Children.