Julianna Margulies di The Good Wife conquista un nuovo ruolo in una delle produzioni più acclamate dello scorso anno: sarà uno dei nuovi ingressi di The Morning Show 2, la seconda stagione della serie di Apple+ con protagoniste Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

Le riprese sono appena partite: Julianna Margulies di The Good Wife si unisce al cast composto tra gli altri anche da Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Bel Powley, Nestor Carbonell, Karen Puttman e Desean Terry. Tra le guest star della seconda stagione sono già state annunciate le partecipazioni di Greta Lee, Ruairi O’Connor e Hasan Minhaj.

Per Julianna Margulies di The Good Wife, volto storico della serie che si è conclusa nel 2016, The Morning Show 2 arriva dopo le apparizioni nella commedia dark di AMC Dietland, nella prima stagione del thriller di Nat Geo The Hot Zone – Area di Contagio e nella quinta stagione di Billions di Showtime. Ma senza dubbio la sua carriera è legata al ruolo di Alicia Florrick, l’avvocato protagonista di The Good Wife che ha interpretato tra il 2009 e il 2016 e l’ha resa anche vincitrice di un Golden Globe, tre Premi Emmy e otto Screen Actors Guild Awards come Migliore Attrice Protagonista in una serie drammatica. In precedenza aveva interpretato Carol Hathaway nel medical drama E.R. – Medici in Prima Linea dal 1994 al 2000.

La nuova opportunità professionale con The Morning Show 2 arriva dopo che lo scorso anno Julianna Margulies di The Good Wife stava per riprendere il ruolo di Alicia nella terza stagione dello spin-off The Good Fight. L’accordo con CBS è saltato per ragioni economiche, visto che l’emittente l’avrebbe voluta retribuire come una guest star per i tre episodi in cui sarebbe apparsa. L’attrice si è ribellata sostenendo di avere diritto ad un compenso da protagonista per l’importanza del suo ruolo: “Non sono una guest star. Ho dato inizio a tutto con The Good Wife. Volevo essere pagata per il mio valore e difendere la parità di retribuzione. Se Jon Hamm tornasse per uno spin-off di Mad Men o se Kiefer Sutherland volesse fare uno spin-off di 24, verrebbero pagati così“.

Sfumata quell’opportunità, ora Julianna Margulies di The Good Wife apparirà in The Morning Show 2, nel ruolo ricorrente della nuova giornalista di UBA News, Laura Peterson. La serie è appena tornata in produzione a Los Angeles, come ha mostrato Jennifer Aniston su Instagram, entusiasta di aver ripreso a girare. Il debutto su Apple+ è previsto nel corso del 2021.