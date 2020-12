Tra i personaggi in cerca di riscatto in questa stagione, quello di Jo in Grey’s Anatomy è tra i papabili per una rinascita che includa un nuovo amore. La dottoranda del Grey Sloan Memorial Hospital, interpretata da Camilla Luddington, ha superato la depressione scaturita dalla scoperta di essere nata da uno stupro e dal rifiuto di sua madre di avere un rapporto con lei, per poi ritrovarsi ad essere lasciata da suo marito Alex, che ha scoperto di avere dei figli dall’ex moglie Izzie e ha scelto di restare a vivere con loro.

Il futuro di Jo in Grey’s Anatomy 17 è ancora un’incognita, ma il primo episodio ha introdotto l’ipotesi di una love story con Jackson. O meglio, la Wilson gli ha chiesto di rompere il ghiaccio e diventare la sua prima avventura sessuale dopo il divorzio, ma il tentativo si è rivelato un fallimento quando i due hanno finito per parlare e consolarsi a vicenda.

Camilla Luddington ha commentato l’addio di Alex a Jo in Grey’s Anatomy in una recente intervista a Good Housekeeping, in cui ha dichiarato che ora il suo personaggio è sostanzialmente in cerca di amici che la aiutino ad affrontare la frustrazione di essere da sola e nel mezzo di una pandemia. Per quanto riguarda la scelta degli sceneggiatori di allontanare Alex da lei con una reunion con Izzie, le è parsa il modo più ragionevole per affrontare l’improvvisa uscita di scena dell’attore Justin Chambers.

Sembrava probabilmente l’unico modo in cui avrebbe potuto lasciarla, non potevo davvero immaginare un altro modo. Al fine di farli separare, per me ha avuto senso, anche se è stato davvero scioccante.

Per quanto doloroso sia stato per i fan e per il personaggio di Jo in Grey’s Anatomy accettare un divorzio comunicato con una lettera, Camilla Luddington ritiene che quella storia non meriti di essere dimenticata.

Lei e Alex si sono amati da molto tempo, e ne è venuto fuori molto di buono. Penso che mentre continua a lavorare su se stessa e sulla sua salute mentale, la vedremo uscire lentamente ma con decisamente più forte da questa situazione.

Sull’amo lanciato a inizio stagione, invece, la Luddington frena: quel goffo tentativo di approccio che si è visto tra Jackson e Jo in Grey’s Anatomy 17 potrebbe essere soltanto “il seme di un’amicizia” tra i due medici e non necessariamente l’inizio di una storia. Secondo l’attrice, il personaggio ha bisogno di un periodo di decantazione prima di ripensare ad un nuovo amore.

Penso che Jo non dovrebbe lanciarsi in qualcosa di serio in questo momento. Ma (…) ovviamente vivo e respiro questo personaggio e voglio solo che sia felice. Quindi se è con Jackson Avery, sarà con Jackson Avery. Se è con qualcun altro, sarà qualcuno altro.

Guardando in prospettiva, l’attrice si augura che Jo possa avere prima o poi una famiglia e non auspica un ritorno di Alex: “Non credo che vorrei rivedere un suo ex marito tornare ancora“, ha dichiarato la Luddington, riferendosi al primo marito di Jo che l’aveva resa vittima di violenza domestica.