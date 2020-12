Gianni Morandi e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro sono tra gli ospiti di Massimo Ranieri in Qui E Adesso. Si parte stasera con la prima puntata in onda dal Teatro Sistina di Roma per un totale di 4 appuntamenti a cadenza settimanale fino a Natale.

Tra gli ospiti di Massimo Ranieri in Qui E Adesso, per la prima puntata, anche Cristiana Dell’Anna, Adriano Panatta, Marino Bartoletti e l’avvocato Giorgio Assumma ma tanti altri sono in programma per i prossimi appuntamenti. Ranieri ha già confermato la presenza di Gianna Nannini, Renato Zero e Irama, solo per citarne alcuni.

Spazio all’amicizia e alla musica ma soprattutto all’intimità. Lo show di Massimo Ranieri non si limiterà ad essere puro intrattenimento e varietà ma, come anticipato da lui stesso, ci saranno anche momenti di riflessione che affronterà con gli ospiti che si alterneranno sul palco.

Il debutto era atteso per la scorsa settimana ma Massimo Ranieri – grande fan di Maradona – non se l’è sentita di andare in onda e ha voluto posticipare tutto, in accordo con la produzione. Il primo appuntamento è dunque ufficialmente quello di oggi, giovedì 3 dicembre alle 21.20 su Rai3 per condividere un paio d’ore di serenità e spensieratezza in pieno Covid-19.

Una condivisione non solo sul palcoscenico, ma anche nel camerino, cornice ideale e naturale per chiacchierare, raccontare e provare, andando al di là dei riti dello show televisivo classico. Questo è il luogo “spontaneo” individuato da Ranieri per dare spazio innanzitutto alle emozioni e ai sentimenti.

Grande protagonista sarà Massimo Ranieri, attore e cantante, che presenterà i suoi cavalli di battaglia e nuovi brani, tutto seguito nel suo costruirsi, dalle prove al risultato finale.

L’orchestra che lo segue da sempre nei suoi spettacoli e un corpo di ballo di giovani arricchiranno lo show. Nel cast fisso di Qui E Adesso, i comici Maria di Biase e The Jackal e il duo musicale Le EbbaneSis.