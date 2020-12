Sono stati annunciati gli ospiti della semifinale di X Factor e tutti i duetti che vedremo stasera in diretta su Sky Uno e su NowTv. Sono 5 i concorrenti rimasti in gara, di cui 4 accederanno alla finale della prossima settimana. In pole position ci sono le Under Donne di Hell Raton.

Hell Raton porta in semifinale 2 concorrenti, uno solo invece gli altri giudici: Emma Marrone per gli Under Uomini, Mika per gli Over e Manuel Agnelli per i Gruppi.

Tanti saranno gli ospiti della semifinale di X Factor, a partire dai Pinguini Tattici Nucleari che si esibiranno nel corso della serata. Presenteranno il nuovo ep Ahia! in uscita venerdì 4 dicembre.

Altri ospiti invece duetteranno con i concorrenti di X Factor 2020 nella prima manche dedicata ai duetti.

Ogni concorrente potrà cantare al fianco di un artista affermato in una manche a tutto featuring. I Little Pieces of Marmelade si esibiranno sulle note di Muori Delay accompagnati da Alberto Ferrari dei Verdena, N.A.I.P. avrà al suo fianco Elio per cantare la famosissima La Canzone Mononota, Blind interpreterà Baby con Madame, Casadilego si esibirà con Lazza sulle note del brano Catrame, Mydrama si esibirà con Izi sulle note di Chic.

Dopo la prima manche, i concorrenti approderanno alla MySong. La seconda manche prevede l’esibizione sui propri brani preferiti: ogni concorrente in gara ha infatti scelto in autonomia una canzone da proporre nel corso della serata, in base ai propri gusti musicali e alle proprie inclinazioni artistiche.

I Little Pieces of Marmelade hanno scelto Gimme All Your Love degli Alabama Shakes; N.A.I.P. presenta una cover degli Afterhours, Milano Circonvallazione Esterna; Mydrama porta Spigoli, pezzo di Carl Brave, Mara Sattei e Tha Supreme; Casadilego interpreterà Lego House di Ed Sheeran, Blind canterà il suo brano originale Come Habla sulla base di Good Time di Ghali.

Uno sarà il concorrente che verrà eliminato al termine della puntata. Il meno votato della prima manche si scontrerà con il meno votato della seconda manche. Allo scontro finale decisivo sarà il parere dei giudici.