C’è da stare davvero molto attenti alle ultime novità relative al prossimo Xiaomi Mi 11 o meglio a tutta la serie del nuovo top di gamma. Nonostante i rumor delle ultime settimane che avrebbero voluto il lancio dei dispositivi non prima di gennaio 2021, a tal proposito, ora giungono informazioni ben diverse al riguardo. Queste si riferiscono ad una presentazione prevista già entro la fine di dicembre.

A parlare di lancio dello Xiaomi Mi 11 entro la fine di questo 2020 è stato il noto e autorevole leaker Ice Universe. Proprio l’informatore non ha lasciato spazio a dubbi. La nuova serie ammiraglia arriverà a fine dicembre e non a gennaio, come invece rumoreggiato almeno da un paio di settimane. probabilmente il produttore avrà intenzione di chiudere quest’annata determinante per il suo business con una presentazione che suggelli gli importanti risultati commerciali raggiunti. Non va dimenticato, in effetti, che Xiaomi ha superato anche Apple nel numero di spedizioni di smartphone in tutto il mondo e ora è al terzo posto della classifica dei produttori globali appunto, solo dopo Samsung e Huawei (quest’ultimo decisamente incalzato).

Come raccontato anche nella giornata di ieri, Io Xiaomi Mi 11 sarà il primo dispositivo ad avere a bordo il nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 888 appena presentato, Sempre Ice Universe, nelle scorse ore, ci ha regalato un’altra interessante anticipazione sullo smartphone. Si tratta di una foto del pannello dello schermo che dovrebbe essere a bordo della nuova ammiraglia. L’immagine mette subito in evidenza la presenza di un design completamente curvo su tutti e 4 i lati e di cornici e lunette praticamente inesistenti.

Non conosciamo ancora l’esatta data in cui lo Xiaomi Mi 11 verrà presentato. Vista l’indicazione del leaker di fine dicembre è più che probabile che l’ammiraglia venga lanciata nella finestra temporale che si trova tra dicembre e Capodanno. Magari il produttore comunicherà ufficialmente l’evento di lancio solo nei prossimi giorni.