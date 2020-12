Friends su Netflix non sarà più disponibile il prossimo anno? Stando ad alcune voci, la popolare sitcom potrebbe lasciare il catalogo del servizio di streaming a fine dicembre 2020, e i fan sono sul piede di guerra. Tra i veterani che hanno ricominciato il binge watching e chi ha iniziato da poco a seguire le vicende dei sei amici del Central Perk, Friends rischia davvero di dire addio a Netflix? Le cose non stanno proprio così.

La notizia dell’addio alla piattaforma era stata data già lo scorso anno, ma non riguardava il mercato estero, bensì solo quello americano. Con l’arrivo di HBO Max, il nuovo competitor ha revocato i diritti di trasmissione che ora appartengono esclusivamente alla piattaforma, lanciata la scorsa primavera. Inoltre, sarà proprio HBO Max a mandare in onda l’attesa reunion del cast di Friends, uno speciale in cui i sei attori originali ricorderanno i tempi passati sul set a girare una delle serie tv più amate di sempre.

Dopo gli Stati Uniti, Friends su Netflix non sarà più disponibile neanche in Canada (ma ha già trovato una nuova casa grazie a Bell Media, almeno fino a quando HBO Max non sbarcherà anche lì). L’ultimo giorno in cui i canadesi potranno darsi al binge watching è il 31 dicembre 2020.

E per quanto riguarda l’Italia e gli altri paesi? La questione qui è ben diversa e dipende dai piani commerciali di HBO Max. Se la piattaforma di streaming arriverà anche nella nostra Penisola, allora dovremo prepararci a dire addio a Friends su Netflix, sempre per la questione dei diritti di trasmissione. C’è anche da tener conto un altro fattore: da quanto tempo la sitcom è presente sul servizio di streaming? L‘Australia, ad esempio, ha accolto solo di recente tutte le dieci stagioni di Friends, pubblicate sul suo catalogo Netflix da settembre 2020, perciò è improbabile che le toglierà molto presto. Infine, nel Regno Unito, la sitcom lascerà il servizio di streaming non prima del 2021.

In conclusione, gli utenti italiani possono rilassarsi: almeno per il momento Friends resterà su Netflix.