Non si potrà fare a meno dell’app IO per accedere al bonus cashback del Governo. La pubblicazione del provvedimento dedicato all’iniziativa statale ancora non è avvenuta sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze: tuttavia, è ormai certo che il programma partirà da martedì 8 dicembre. Meglio dunque prepararsi a dovere, per cominciare ad accumulare rimborsi sugli acquisti con carte e app di pagamento fin da subito.

Per chi non ha ancora provveduto, la prima cosa da fare sarà quella di effettuare il download dell’ app IO dal Play Store per dispositivi Android e dall’App Store Apple per iPhone e iPad. Una volta installato sullo smartphone, lo strumento andrà attivato. Le possibilità per farlo sono due: la prima prevede l’inserimento dello Spid (per chi ne è già in possesso o vuole comunque attivarne uno); la seconda fa ricorso alla sola Carta d’Identità Elettronica. Quest’ultima procedura, testata anche in redazione, è di certo la più immediata e veloce: basterà semplicemente mettere gli estremi del proprio documento (inclusa la data di scadenza e il PIN associato) per poter iniziare ad utilizzare proprio il tool digitale.

Ad oggi 3 dicembre, accedendo all’app IO, viene notificato che la registrazione per il bonus cashback è in arrivo. Per prepararsi all’avvio del programma, sarà utile i inserire già un metodo di pagamento associato al proprio profilo per transazioni digitali. Andranno forniti gli estremi di uno o più carte (di credito, debito, ma anche PagoBancomat) oppure i dettagli dell’ account Satispay. Da gennaio sarà possibile inserire anche un account Bancomat Pay e in seguito anche le soluzioni Apple Pay e Google Pay.

Contestualmente all’avvio dell’iniziativa del cashback voluta dal Governo, dunque sempre dal giorno 8 dicembre, sarà possibile via app IO inserire il codice IBAN del conto sul quale si vorranno ricevere i rimborsi di quanto speso. Va ricordato che proprio il rimborso sarà pari al 10% della spesa effettuata ma con un massimale di 150 euro per acquisto e di 1500 euro ogni sei mesi.