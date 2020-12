Elodie annuncia This Is Elodie x Christmas EP, la nuova versione dell’album nel quale sono state inserite alcune versioni riviste delle maggiori hit che ha portato in radio in questi ultimi anni.

Nella tracklist della nuova versione dell’ultimo album dell’artista romana ci saranno Guaranà, Margarita, Pensare Male e Andromeda, che ha portato in gara al Festival di Sanremo nel 2020. Tutte le hit di questi anni sono state nuovamente registrate in una chiave più intima. Alle tracce originali si aggiungono le cover Jingle Bell Rock e I Saw Mommy Kissing Santa Claus.

Il cofanetto sarà disponibile a cominciare dall’11 dicembre e sarà distribuito su supporto vinile rosso. Per questo Natale alle porte, Elodie è anche testimoniale di Save The Children per OVS, attraverso un maglione natalizio che lei stessa ha disegnato. Sarà possibile ottenere This Is Elodie x Christmas EP anche in omaggio, attraverso una donazione minima di 3 euro.

Elodie è l’artista italiana più ascoltata su Spotify nel 2020 ed è presente nella Top200 Italia con tre brani: Guaranà, Ciclone con Takagi e Ketra e Parli Parli di Carl Brave. Il suo ultimo album è certificato disco d’oro, con oltre 360 milioni di streaming complessivi. Per il 2020, è l’album più venduto di un’artista femminile.

La carriera di Elodie è esplosa a seguito della partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, nel quale è arrivata a un soffio dalla vittoria classificandosi al secondo posto. Qualche mese più tardi, l’artista ha preso parte al suo primo Festival di Sanremo nella categoria Campioni. Il brano portato in gara, Tutta Colpa Mia, era stato scritto e prodotto da Emma, che ad Amici era stata la sua direttrice artistica.

Il suo percorso artistico è poi virato verso le hit radiofoniche, con una serie di successi che hanno conquistato le radio ma anche il pubblico. Il suo ultimo album è stato pubblicato prima della più recente partecipazione al Festival di Sanremo.