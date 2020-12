È nata la figlia di Stash dei The Kolors: si chiama Grace. Lo annuncia il neo papà con un post sui social, entusiasta di aver potuto tenere tra le braccia la sua primogenita.

“È nata Grace… Ed è la cosa più del mondo!” scrive l’artista sui social nel condivide l’entusiasmo della piccola che ha appena aperto gli occhi.

Stash aveva annunciato che sarebbe diventato presto papà ad Amici di Maria De Filippi, a giugno. Anzi, lo aveva annunciato proprio la conduttrice sorprendendo Stash con un regalo per la piccola e per la compagna, Giulia Belmonte.

Nella finale di Amici Speciali Stash aveva ricevuto da Maria De Filippi una catenina con un orsacchiotto, da donare alla sua bimba. Una collana simile l’aveva già ricevuta la sua compagna.

Maria De Filippi aveva chiamato Stash al centro del palco per mostrargli un video in cui si udiva il battito di un cuore. Il cantante, visibilmente emozionato, ha confermato la lieta notizia. “La vita in un momento così strano mi ha fatto il regalo più bello in assoluto”, le sue parole nel confermare la gravidanza di Giulia.

Sui social Stash ha condiviso poche foto della gravidanza, e in generale è restio a condividere momenti della sua vita privata. Stamattina, però, giovedì 3 dicembre, ha condiviso l’entusiasmo di aver abbracciato per la prima volta sua figlia: è nata Grace, è nata la figlia di Stash Fiordispino dei The Kolors.

Solo la scorsa settimana, Stash aveva condiviso un video in cui suonava per Grace. La bimba era ancora nel pancione della mamma e il cantante aveva ipotizzato che sarebbe stata l’ultima canzone che arene ascoltato “da lì dentro”, prima del parto di questi giorni.