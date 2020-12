Dove vedere The Undoing? Se vi siete persi la messa in onda americana e non volete cedere alla tentazione dello streaming, l’appuntamento con la serie con Nicole Kidman è fissato a gennaio su Sky Atlantic. A tenere le redini di questo nuovo progetto che ha infiammato gli Usa e che conquisterà anche il nostro Paese ci ha pensato David E. Kelley, il papà della riuscitissima Big Little Lies, che ha firmato la creazione e la produzione esecutiva della serie lavorando di nuovo fianco a fianco alla sua musa, la bella attrice, e Hugh Grant.

Il nuovo trailer della serie risponde alla domanda dei fan, dove vedere The Undoing, perché conferma la messa in onda dall’8 gennaio prossimo proprio su Sky Atlantic ma anche on demand e in streaming su Now TV per la gioia degli appassionati che potranno vederla o rivederla. La miniserie in sei parti creata da David E. Kelley per HBO si basa sul romando di Jean Hanff Korelitz del 2014 ‘You Should Have Known’ (Una famiglia felice) in cui la vita di Grace Fraser, una psicoterapeuta di successo di New York, viene sconvolta quando il marito, Jonathan, un oncologo pediatrico molto noto e apprezzato, finisce per essere implicato in un omicidio.

Ecco il trailer di The Undoing.

Durante una serata di beneficienza organizzata dall’istituto privato che frequenta il figlio Henry, viene ritrovato il cadavere di una donna orrendamente mutilato, quello di Elena Alves, la madre di Miguel, un suo compagno, ed ex paziente di Jonathan. In quello stesso momento lui sembra essere sparito nel nulla e questo lascia Grace sull’orlo di un baratro che la sconvolge. Davvero il marito è colpevole di questo omicidio oppure no? Il resto lo scopriremo solo quando la serie prenderà il via a gennaio con un doppio episodio a sera, gli altri potranno già scoprirlo perché negli Usa The Undoing si è conclusa il 29 novembre scorso.