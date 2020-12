Sono indubbiamente ottime notizie quelle che abbiamo oggi 3 dicembre per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20 in questi mesi. Dopo aver previsto una svolta immediata per lo smartphone nei giorni scorsi, come avrete intuito attraverso il nostro approfondimento, è possibile annunciare finalmente la disponibilità dell’aggiornamento con One UI 3.0 e Android 11. Attenzione, non si parla più di beta, ma una volta per tutte di build definitiva.

One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20: cosa dobbiamo aspettarci da Android 11

L’annuncio è stato riportato direttamente da SamMobile poche ore fa, al punto che ora tutti si chiedono cosa ci si debba aspettare da One UI 3.0 per Samsung Galaxy S20. A conti fatti, la svolta riportata questo giovedì segna l’arrivo ufficiale sulla scena di Android 11. Per farvela breve, il top di gamma è diventato in giornata il primo smartphone di Samsung a uscire dalle fasi beta dello sviluppo e a ricevere la prima versione stabile di One UI 3.0. Da quanto si apprende, l’aggiornamento stabile è ora in uscita negli Stati Uniti tramite Verizon e raggiungerà altri mercati nei prossimi giorni e settimane.

Una volta portato a termine il download di One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20, dovremmo toccare con mano una lunga serie di modiche legate soprattutto all’interfaccia. Basti pensare all’ombra delle notifiche, senza dimentica l’aspetto generale delle app cruciali per ognuno di noi con l’utilizzo quotidiano dello smartphone. Si va da Contatti, a Telefono e Galleria. Occhio anche al doppio tocco per spegnere lo schermo, fino ad arrivare ai filtri aggiuntivi che sono stati concepiti per la fotocamera.

Resta da capire quanto tempo dovremo attendere prima che l’aggiornamento con One UI 3.0 e Android 11 faccia la propria apparizione qui in Italia e nel resto del mondo. Fateci sapere che idea vi siete fatti in merito, auspicando che non ci siano bug.