Il ritorno di Cote de Pablo nei panni della David nella diciassettesima stagione della serie ha spinto molti fan a chiedersi se ci sarà ancora spazio per Ziva in NCIS 18, che ha appena debuttato su CBS a novembre e arriverà in Italia nella primavera 2021.

Rediviva dopo essere stata creduta morta per anni, la David è tornata a chiedere aiuto all’amico e mentore Gibbs per chiudere i conti con la cellula terroristica che la minacciava e la costringeva a vivere lontana dalla figlia Tali, per non metterla in pericolo. Al momento non è prevista un’apparizione di Ziva in NCIS 18, ma il fatto che non sia stata mostrata l’agognata reunion con DiNozzo nel corso dell’ultima stagione ha lasciato i fan con l’amaro in bocca.

Il produttore esecutivo Steve Binder a dichiarato a TVLine che la presenza di Ziva sarà sempre qualcosa di auspicabile per la serie, perché ci sarà sempre voglia da parte degli sceneggiatori di andare a ripescare quel personaggio e calarlo in una delle trame del procedural. “Sarà sempre così” ha detto Binder, “pensiamo sempre se c’è qualcosa degno con cui riportare in scena quel personaggio“.

Ma le buone intenzioni per ora restano sulla carta, perché gli showrunner non prevedono un effettivo ritorno di Ziva in NCIS 18: “Abbiamo davvero giocato, per ora, tutte le carte che ci sono da giocare, quindi non abbiamo piani al momento ma siamo certamente sempre aperti all’idea” ha dichiarato Binder a Matt Webb Mitovich di TvLine.

Non resta dunque che aspettare e capire se, in futuro, ci sarà modo di riportare Ziva a Washington, magari anche con la partecipazione di Michael Weatherly nei panni di Tony DiNozzo con la loro bambina Tali per una reunion formato famiglia. D’altronde la strada davanti a NCIS sembra ancora lunga: il protagonista e produttore esecutivo della serie Mark Harmon ha auspicato anche un rinnovo per una diciannovesima stagione e i dati che attestano NCIS ancora al primo posto tra le serie più viste della tv generalista negli Usa sembrano deporre a favore di una sua prosecuzione ad oltranza.