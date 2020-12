Bebe Vio multata per violazione del coprifuoco. La campionessa paralimpica è balzata agli onori della cronaca per essersi fermata all’interno di un locale ben oltre le 18, orario stabilito per la chiusura. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, giunti a seguito di una segnalazione.

Il controllo sarebbe quindi avvenuto presso un locale di Mogliano Veneto il 29 novembre scorso, dopo una segnalazione di alcuni residenti del posto, insospettiti dai movimenti che sarebbero continuati oltre le 18. I presenti sono stati multati, mentre il locale è stato chiuso per 5 giorni.

La sportiva è diventata celebre per i suoi successi alle Olimpiadi, nel fioretto individuale e in quello a squadre. Bebe Vio è anche campionessa olimpica con un oro e un bronzo conquistati a Rio De Janeiro, oltre a essere campionessa iridata con tre titoli mondiali e quattro europei.

In questi anni, Bebe Vio è diventata un volto molto amato dello spettacolo, con diverse partecipazioni a trasmissioni televisive nelle quali ha portato la sua testimonianza. L’atleta è anche diventata un esempio di forza per molti, per i quali è diventata un idolo.

A precederla, in questi giorni, era stata Rita Ora. L’artista aveva infatti festeggiato il suo compleanno con alcuni amici in un locale di Londra. Anche in quel caso, le forze dell’ordine hanno comminato una sanzione molto salata, dopo la quale l’interessata si è anche scusata per la leggerezza commessa.

Continua, così, la lunga scia di infrazioni commesse da persone comuni e vip, che sembrano non volersi piegare alle norme imposte per il contenimento del contagio che sono ancora in vigore. Il paese si prepara a vivere un Natale particolarmente complicato, fatto di regole e restrizioni. L’Italia è ora pronta a tornare internamente in zona gialla, per consentire alcuni spostamenti necessari prima delle feste, ma nei giorni di Natale e Santo Stefano saranno banditi i viaggi tra i comuni.