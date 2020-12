Non abbiamo finito con lo Xiaomi Mi 11, di cui torniamo a parlare dopo avervi anticipato verrà presentato prima della fine di dicembre, e quindi prima di quanto si era ipotizzato in un primo momento. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, sono trapelate diverse indiscrezioni su Weibo per quanto riguarda la scheda tecnica degli Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro, che dovrebbero essere provvisti di uno schermo S-AMOLED con frequenza di refresh rate a 120Hz e risoluzione QHD+. Entrambi i pannelli, le cui diagonali non sono state rese note finora, presenteranno un foro per il contenimento della fotocamera frontale da 20MP. Lo Xiaomi Mi 11 includerà una fotocamera tripla con un sensore principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed uno macro da 5MP. Il modello Pro presenterà un sensore principale da 48MP (OmniVision OV48C), un ultra-grandangolare da 20MP ed uno telescopico da 12MP.





La serie monterà, in ogni caso, il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, come pure la RAM LPDDR5 e lo storage di tipo UFS 3.1. Non sono più un mistero nemmeno le capacità delle rispettive batterie: 4780mAh per lo Xiaomi Mi 11 con ricarica rapida a 50W via cavo ed a 30W wireless, e 4500mAh per lo Xiaomi Mi 11 Pro con ricarica rapida a 120W via cavo ed a 80W wireless. Per quanto riguarda i prezzi di vendita, l’intervallo dovrebbe essere compreso tra i 3999 ed i 4499 Yuan (il corrispettivo di 503/566 euro al cambio attuale) per il modello base con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, e tra i 5299 ed i 5499 Yuan (667/692 euro) per la versione Pro.

Dicembre è appena iniziato, ci vorrà ancora qualche settimana prima di vedere presentata la gamma degli Xiaomi Mi 11 e Mi 11 Pro, ma abbiamo la sensazione che venderanno un gran bene. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.