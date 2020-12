Xiaomi Mi 11 pare sempre più una gamma di smartphone orientata verso il futuro. Non solo per motivi palesi, considerando che rappresenta la prossima linea di device mobile della celebre compagnia cinese, ma anche e soprattutto per ciò che andremo a trovare sotto la scocca.

Mentre è di poche ore fa la notizia che Xiaomi continua a crescere, essendo riuscita a superare addirittura le vendite degli iPhone di Apple e ad imporsi come il terzo produttore di smartphone al mondo, ora è certo che la serie Mi 11 sarà la prima ad utilizzare lo Snapdragon 888. Come molti di voi già sapranno si tratta del nuovo Soc top di gamma firmato da Qualcomm, che promette naturalmente una potenza senza precedenti se rapportata ai dispositivi Android attualmente presenti sugli scaffali dei negozi. Il processore è stato presentato in via ufficiale solo ieri, in occasione dello Snapdragon Tech Summit Digital 2020.

Subito dopo che Qualcomm ha alzato il sipario sul suo “piccolo mostro” tecnologico, dalla pagina Facebook istituzionale di Xiaomi andiamo allora ad apprendere, come già detto, che il primo smartphone al modo a montarlo sarà per l’appunto lo Xiaomi Mi 11. Non solo, anche sul social cinese Weibo il direttore di Redmi Lu Weibing ha rivelato che il loro prossimo flagship sarà tra i primi smartphone con Snapdragon 888, senza però rivelare alcun dettaglio su data di lancio o nome. Parallelamente, nel corso del keynote di Xiaomi durante lo Snapdragon Summit, il CEO Lei Jun ci ha tenuto a sottolineare il primato della gamma Mi 11, soprattutto sul colosso sudcoreano Samsung, che monterà il SoC probabilmente sul Galaxy S21, la cui presentazione è attesa per i primi mesi del 2021 – verosimilmente a metà gennaio o inizio febbraio.

A chiudere, ricordiamo che Xiaomi Mi 11 dovrebbe essere disponibile per l’acquisto da questo mese o al più tardi nei primissimi giorni del 2021.