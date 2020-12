Non è certo una situazione facile quella che si è venuta a creare in queste settimane per l’iPhone 12, soprattutto considerando il sempre delicato rapporto tra domanda ed offerta. Nei giorni scorsi, sul nostro magazine, vi avevamo già riportato alcuni indizi sotto questo punto di vista, facendo presente che fino a Natale sarebbe stato molto complicato assicurarsi uno dei modelli che fanno parte della famiglia di melafonini commercializzati nel 2020. Ebbene, il trend rischia di trascinarsi per molti mesi ancora.

Confermati i limiti per l’offerta di iPhone 12 anche in Italia

La verità è che la domanda per iPhone 12 stia andando oltre le aspettative. Almeno per ora. La conferma è arrivata in queste ore da un report pubblicato da Patently Apple, come sempre tra le fonti più autorevoli sotto questo punto di vista. Il tutto, tradotto in numeri, ci parla di un incremento delle richieste rispetto a quanto osservato lo scorso anno con iPhone 11 pari addirittura al 30%. Andamento che, evidentemente, ha spiazzato anche la mela morsicata, se pensiamo a cosa si prospetti nei prossimi mesi.

Qual è il modello con il quale la produzione sta facendo più fatica in questa fase? A detta dello studio citato oggi 2 dicembre, sembra essere l’iPhone 12 Pro il modello che da un po’ di tempo a questa parte continui a scarseggiare , principalmente a causa della carenza di alcuni circuiti integrati. Le difficoltà della macchina produttiva, soprattutto in termini di imballaggi e test, a quanto pare sono destinate a protrarsi fino al secondo trimestre del prossimo anno. Stando almeno alle informazioni raccolte stamane.

Come stanno le cose per questa famiglia? Il report evidenzia fondamentalmente che la domanda di iPhone 12 Pro e Pro Max sia migliore del previsto, compensando quella inferiore alle attese per iPhone 12 ed iPhone 12 mini. In questo modo, le spedizioni complessive di iPhone sono andate oltre le aspettative dell’azienda.