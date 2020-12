Una bella novità sta per affacciarsi sul mondo di Amazon Music Unlimited, che, come riportato da ‘theverge.com‘, sarebbe sul punto di integrare una sezione con i video delle canzoni nei risultati di ricerca e nelle pagine riservate agli artisti (saranno anche create delle playlist dedicate a loro, giusto per non farsi mancare nulla), così da tenere meglio botta a YouTube Music. Si tratterà, per farvela breve, di cliccare su di un tasto dedicato per lo switch dall’ascolto semplice alla visualizzazione del relativo video musicale.

Badate bene: la funzione sarà riservata solo agli abbonati al servizio Amazon Music Unlimited, il cui costo è di 9,99 euro al mese (si potrà prima usufruire di una prova gratuita dalla durata di 3 mesi, terminali i quali sarete liberi di decidere se continuare oppure chiuderla lì, a seconda che il servizio vi sia o meno piaciuto al punto tale da pagare il canone mensile, e senza alcun vincolo nel caso in cui disattivaste il rinnovo automatico prima della scadenza naturale dei 90 giorni). C’è chi preferisce abbinare i video alla musica, ed ecco spiegato perché Amazon Music Unlimited ha voluto aggiungere i filmati alla sconfinata libreria che propone. L’obiettivo è chiaramente uno: non offrire niente di meno rispetto alla concorrenza, tra cui YouTube Music.

Tenete a mente che la funzione non verrà resa disponibile per i clienti non paganti, proprio come già ribadito sopra. Sono oltre 50 i milioni di brani disponibili su Amazon Music Unlimited, che potranno contare su altrettanti filmati (scusate se è poco). Immaginate la comodità di potervi interfaccia con Alexa per lanciare su Echo Show il videoclip della vostra canzone preferita: non vediamo proprio cosa chiedere di più. Se avete altre domande da volerci fare sappiate che il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.