Arrivano nuovi aggiornamenti importanti direttamente dal mondo Huawei, per quanto riguarda la compatibilità con Harmony OS. Effettivamente, ci sono delle informazioni aggiuntive che devo darvi, dopo il bollettino di metà novembre che aveva creato discussioni di suo, come forse ricorderete tramite l’apposito articolo. Come stanno le cose oggi 2 dicembre? Occorre assolutamente un punto della situazione, perché l’elenco ufficioso di modelli compatibili si sta espandendo e va analizzato bene.

Quanti e quali Huawei saranno compatibili con Harmony OS

Fondamentalmente, come riporta Huawei Update, Harmony OS 2.0 è al momento programmato per dare la versione di beta test il 18 dicembre e alcuni utenti di dispositivi idonei la riceveranno a gennaio o febbraio del prossimo anno. Come si può facilmente immaginare, ci sarà un aggiornamento inizialmente costante, che si protrarrà per diversi mesi al fine di rendere sempre più gradevole l’esperienza di utilizzo di questo pacchetto software. L’elenco dei dispositivi che supportano Harmony OS (Hongmeng Operating System) include ad oggi almeno 28 smartphone Huawei a detta della fonte.

Tra questi, infatti, troviamo i vari Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 40 RS Porsche Design, Mate X, Mate Xs, P40, P40 Pro, P40 Pro+, Mate 30 4G, Mate 30 Pro 4G, Mate 30 5G, Mate 30 Pro 5G, Mate 30 RS Porsche Design, Nova 8 (ad un passo dalla distribuzione), Nova 8 Pro (in arrivo), Nova 7 Pro 5G, Nova 7 5G, Nova 7 SE, P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 4G, Mate 20 X 5G, Mate 20 RS Porsche Design, Nova 6 5G e Nova 6 SE.

Staremo a vedere come si svilupperà il progetto durante il mese di dicembre, con alcune indicazioni che potrebbero velocizzare o rallentare la piena distribuzione di Harmony OS. Una questione molto calda in casa Huawei, per la quale si attendono ulteriori riscontri dal produttore asiatico. Quali aspettative avete sotto questo punto di vista?