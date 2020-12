Le lunghe settimane di isolamento cui il 2020 ci ha costretto hanno alimentato la nostra – già preoccupante – dipendenza dallo streaming. Pur essendo almeno raddoppiato il tempo da dedicare alle serie tv e ai film online, però, è inevitabile che alcune delle produzioni più interessanti dell’anno sfuggano ai nostri radar. Per gestire la ricchezza dei cataloghi di Netflix, Prime Video o Sky/Now TV e orientarci fra le serie tv da recuperare nelle prossime settimane, possiamo fare riferimento alla lista delle personalità dell’anno redatta da Entertainment Weekly. Molte delle star omaggiate nel 2020, infatti, sono le principali artefici del successo di alcune acclamate serie tv. Vediamole subito.

Pedro Pascal

The Good Wife, CSI, Graceland, The Mentalist… la lista delle comparsate televisive di Pedro Pascal è molto lunga, ma è con i sette episodi di Game of Thrones e il percorso in Narcos che ha conquistato una solida fanbase internazionale. Il suo posto tra gli Entertainers of the Year dell’EW è dovuto però alla partecipazione in The Mandalorian; poco importa che il pubblico debba rassegnarsi a saperlo costretto nel suo elmetto o a vederlo condividere la scena con Baby Yoda, la vera star del 2020. La prima tra le serie tv da recuperare di cui parliamo è quindi The Mandalorian, disponibile su Disney+. Creata da Jon Favreau, è ambientata nell’universo di Star Wars, cinque anni dopo le vicende narrate ne Il Ritorno dello Jedi e 25 anni prima di quelle de Il Risveglio della Forza.

Kerry Washington

Lasciarsi alle spalle le sette stagioni di Scandal e smettere i panni di Olivia Pope non dev’essere stato semplice. Eppure Kerry Washington, che proprio alla fixer concepita da Shonda Rhimes deve una popolarità enorme, si è dimostrata capace di reinventarsi vivendo un 2020 intenso e quantomai vario. Il suo più recente impegno televisivo offre uno spunto prezioso per arricchire la nostra lista di serie tv da recuperare. Little Fires Everywhere, adattata dall’omonimo romanzo di Celeste Ng, le ha permesso di interpretare Mia Warren e ottenere una nomination agli Emmy 2020, persino a scapito della collega e coprotagonista Reese Witherspoon. Il suo 2020 da star dell’anno si concluderà con The Prom, film tv di Ryan Murphy atteso su Netflix l’11 dicembre.

Dan e Eugene Levy

È da mesi tra le serie tv da recuperare, in attesa che Netflix soddisfi la curiosità del pubblico italiano inserendola in catalogo: parliamo di Schitt’s Creek, regina delle comedy dell’anno e protagonista assoluta agli Emmy 2020. Incentrata sull’esilarante caduta in disgrazia dei Rose, ex ricchi costretti a trasferirsi nella cittadina di Schitt’s Creek, la serie in sei stagioni ha consacrato il genio comico di Eugene e Dan Levy – di recente anche nel film tv Happiest Season –, star della tv canadese e ora proiettati verso il successo e la popolarità globali.

Michaela Coel

C’è chi l’ha conosciuta e apprezzata in Chewing Gum, ma è grazie agli impegni di creatrice, sceneggiatrice, regista e principale interprete di I May Destroy You che Michaela Coel ha dimostrato i suoi dirompenti superpoteri. La miniserie coprodotta da BBC e HBO ha offerto al pubblico una delle migliori serie tv della prima metà dell’anno. Al centro della storia c’è Arabella, millennial osservatrice della realtà del suo tempo, alle prese con un abuso sessuale di cui non ha memoria e che deve ricostruire fra dubbi, dolore e resistenze proprie e altrui. I May Destroy You è senz’altro in cima alla lista delle serie tv da recuperare, e la consacrazione di Michaela Coel a personalità dell’anno di EW garantisce una visibilità ancora maggiore a una donna dal talento cristallino, dotata di una libertà creativa davvero invidiabile.

Jonathan Majors

Il 2020 di Jonathan Majors è da incorniciare. Ne è convinto l’EW e ne è certa la critica, che ne ha esaltato la splendida prova in Da 5 Bloods, il più recente successo Netflix di Spike Lee. Giovane ma già in grado di condividere la scena con colleghi di esperienza ultradecennale, Majors ha incantato il pubblico televisivo con la sua interpretazione straordinaria di Atticus Freeman in Lovecraft Country, titolo horror fra i migliori dell’anno e serie tv da recuperare per chiunque ne abbia perso la recente messa in onda su Sky Atlantic. Attingendo al fascino della magia e alle paure ancestrali dell’uomo, Lovecraft Country ha saputo raccontare dolorose storie di razzismo e segregazione, offrendo allo stesso tempo – e proprio grazie a Jonathan Majors – una figura di eroe difficile da dimenticare.

Maya Rudolph

Una vera e propria leggenda della comedy statunitense: Maya Rudolph ha un talento versatile e irresistibile, che da anni piega ai più svariati ruoli televisivi. Tra le serie tv da recuperare, cui il suo volto o la sua voce hanno assicurato una marcia in più grazie a un tempismo comico imbattibile, ci sono Forever, Big Mouth e The Good Place. Quest’ultima, in particolare, le ha garantito un Emmy per il ruolo del giudice Gen. Il suo 2020 da star dell’anno è stato però coronato da un’imitazione che promette di tenerla impegnata per almeno quattro anni: quella di Kamala Harris, la nuova vicepresidente Usa cui presta il volto in innumerevoli sketch dell’SNL.

Elisabeth Moss

La carriera televisiva di Elisabeth Moss è sfolgorante. Chiunque voglia vedere all’opera uno dei più straordinari talenti drammatici del decennio non può che spuntare Mad Men, Top of The Lake, The Handmaid’s Tale dalla lista di serie tv da recuperare (e poi amare per il resto della vita). Se è proprio The Handmaid’s Tale – ora su Prime Video, e di cui si sta girando la quarta stagione – ad averle permesso di consolidare il suo posto tra le interpreti più influenti degli ultimi anni, è al cinema che deve il consenso unanime grazie al quale è finita tra le star del 2020 dell’EW. The Invisible Man e Shirley – il primo un horror psicologico campione d’incassi, il secondo un acclamato biopic sulla scrittrice horror Shirley Jackson – sono due tra i migliori film dell’anno, ed entrambi potrebbero catapultare Elisabeth Moss in cima alla lista delle contendenti all’Oscar 2021.

Sarah Paulson

Il fittissimo 2020 di Sarah Paulson ci permette di concludere la nostra lista di serie tv da recuperare in streaming con due tra i titoli più chiacchierati dell’anno. Il primo è Ratched, serie tv di Ryan Murphy diventata l’originale Netflix più visto dell’anno. Concepita come prequel di Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo, Ratched ha regalato al pubblico una Sarah Paulson impeccabile nei panni di un’infermiera Mildred con ancora un briciolo di compassione per il prossimo. Di tutt’altro genere l’impatto di Alice, il suo personaggio in Mrs. America, la splendida miniserie – disponibile su TIMvision – che ripercorre alcune delle tappe fondamentali nella storia recente del femminismo statunitense. In attesa di interpretare Linda Tripp in American Crime Story: Impeachment – dedicata allo scandalo Sexgate e alla relazione tra Bill Clinton e Monica Lewinsky – Sarah Paulson ha coronato il suo 2020 da personalità dell’anno con un’interpretazione accorata della pessima Diane in Run, nuovo e inquietante thriller psicologico Hulu.

La lista completa degli Entertainers of the Year omaggiati da Entertainment Weekly è disponibile sul sito dell’EW.