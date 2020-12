La seconda puntata de L’Alligatore vede il nostro protagonista alle prese con un nuovo caso, stavolta faccia a faccia con il corriere colombiano. La serie di Rai2, tratta dai romanzi di Massimo Carlotto, ha esordito la scorsa settimana con ascolti abbastanza tiepidi: 1.038.000 telespettatori con il 4.4% di share.

La presenza di Matteo Martari (già visto in fiction come I Medici, Non Uccidere e Un Passo dal Cielo) non è bastata a convincere il pubblico a seguire le indagini avvincenti di Marco Buratti, ex cantante di blues ed ex galeotto, ora detective privato per conto di grossi avvocati. La puntata di stasera riuscirà a far cambiare idea agli spettatori? Ecco le anticipazioni del 2 dicembre.

Si intitola Il corriere colombiano la seconda puntata de L’Alligatore, suddivisa in due parti. Nella prima, la polizia dell’aeroporto di Venezia ferma un giovane per possesso di cocaina. Costui confessa di doverla consegnare alla pensione “Zodiaco”. Gli agenti quindi si recano all’appuntamento e, quando Nazzareno Corradi bussa alla porta della stanza, lo arrestano accusandolo di traffico internazionale di stupefacenti. L’avvocato Bonotto, difensore di Corradi, contatta l’Alligatore Buratti per il caso. Ritiene che il suo cliente sia vittima di una macchinazione, una vendetta della polizia per una rapina avvenuta anni prima in cui sono morti due agenti. L’Alligatore decide ancora una volta di accettare il caso.

Nella seconda parte, Buratti, Rossini e Max continuano a indagare sul corriere colombiano. I tre amici scoprono che la faccenda è molto più complessa, e vi è coinvolta Rosa Gonzales, detta la Tía, narcos temibile e zia dell’uomo arrestato all’aeroporto. La donna è venuta a sapere che suo nipote ha cercato di mettersi in proprio, perciò vola in Italia con il suo sicario Alacrán, decisa a scoprire chi sta cercando di avviare un nuovo canale di spaccio.

Nel cast de L’Alligatore, Matteo Martari nei panni di Marco Buratti detto l’Alligatore; Thomas Trabacchi interpreta Beniamino Rossini; Valeria Solarino è Greta, ex fidanzata di Marco; Gianluca Gobbi è Max La Memoria. E ancora, Fausto Maria Sciarappa nel ruolo di Castelli; Eleonora Giovanardi in quello di Virna; Shalana Santana nelle vesti di Marielita e Andrea Gherpelli in quelle di Pellegrini.

L’appuntamento con la seconda puntata de L’Alligatore è per stasera alle 21:20 su Rai2.