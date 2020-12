Scarlett Johansson è scesa in campo per aiutare Patrick Zaki, lo studente egiziano che è attualmente trattenuto in carcere al Cairo (Egitto). L’attrice americana ha deciso di offrire il proprio contributo affinché Zaki e altre tre persone vengano rilasciate.

Patrick Zaki, uno studente egiziano che studia presso l’Università di Bologna, è stato accusato di propaganda sovversiva. Il giovane si trova in carcere al Cairo da circa 9 mesi e, secondo quanto riferito dalla legale Hoda Nasrallah, la custodia cautelare continuerà per almeno altri 45 giorni (a partire dal mese di novembre del 2020).

Scarlett Johansson ha lanciato un appello per Patrick Zaki e altre 3 persone (appartenenti a EIPR, l’Ong egiziana per la difesa dei diritti civili). L’amatissima attrice ha pubblicato un filmato in cui ha dichiarato:

Vorrei citare i guai di quattro esseri umani arrestati erroneamente per il loro lavoro compiuto lottando per la dignità degli altri. Gasser, Karim, Mohamed e Zaki dell’Iniziativa egiziana per i diritti personali.

Johansson chiede “l’istantaneo rilascio” di queste persone il cui, continua l’attrice, “unico reato è essersi sollevati per la dignità dell’Egitto“.

Patrick è detenuto ingiustamente da 6 lunghi mesi solo per il suo attivismo in favore dei diritti umani.

Mentre noi siamo in vacanza, uno studente come noi è detenuto per aver chiesto verità e giustizia per Giulio

