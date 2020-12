Una buona e una cattiva notizia per chi attende la serie Honor V40 è disponibile oggi 2 dicembre. Quella non proprio positiva riguarda la data di lancio della nuova gamma; al contrario, quella decisamente più interessante si riferisce ad una maggiore varietà di modelli previsti dal produttore per la nuova generazione di device.

Ormai tutti sanno che Honor non è più un sottobrand Huawei. L’autonomia del marchio dovrebbe rendere possibile la presenza dei servizi Google a bordo di tutti i dispositivi che verranno lanciati prossimamente e anche in un futuro più lontano, proprio perché non soggetti al ban USA che ha colpito il produttore cinese che fino ad ora è stato proprietario anche di Honor appunto. Per questo motivo, tutte le nuove uscite hardware sono molto attese e potrebbero essere anche accolte dal mercato davvero favorevolmente.

Tornando alla brutta notizia, va detto che l’Honor V40 atteso per questo dicembre 2020 mancherà il suo appuntamento. Il lancio dovrebbe concretizzarsi invece a gennaio 2021 ma, a dire la verità, non sono sopraggiunte conferme ufficiali al riguardo. La lieta novella invece riguarderebbe un altro aspetto: invece di 2 esemplari per la serie, ce ne sarebbero addirittura tre. Proprio l’ultimo modello previsto sarebbe il più accessoriato con a bordo super zoom e periscopio.

Una presentazione, probabilmente prima tutta cinese, dell’Honor V40 a gennaio potrebbe voler dire una sua commercializzazione globale almeno nel mese di febbraio. L’interesse intorno alle future scelte del brand si farà di certo più corposo nelle prossime settimane. Come già accennato, la sfida che attende il produttore non sarà del tutto facile: dopo il distacco da Huawei, l’obiettivo sarà quello di conquistare una propria fetta di mercato non troppo di nicchia. Il traguardo sarà più facile da raggiungere nella madrepatria Cina, magari un po’ meno nel resto del mondo ma il nuovo anno è alle porte e dunque capiremo ben presto quale sarà il destino del marchio in passato molto apprezzato.