Quando parlerà Conte per il nuovo DPCM del 3 dicembre e come seguire la conferenza stampa in diretta: sono queste le domande che echeggiano nella testa degli italiani ad un giorno dalla scadenza del decreto di novembre. Il Premier presto terrà il suo classico discorso per spiegare quali misure il Governo intenderà adottare contro la diffusione dei contagi a ridosso del Natale. I cittadini sono giustamente impazienti di sapere come dovranno comportarsi, cosa sarà consentito lo fare e cosa no. Si tenga presente che il prossimo DPCM verrà firmato dal Presidente del Consiglio il 3 dicembre per entrare in vigore dal giorno 4.

Quando parlerà Conte del nuovo DPCM del 3 dicembre? In genere il discorso del Premier si tiene dopo le 20 (a quell’ora i cittadini dovrebbero essere riuniti a casa per consumare la cena), presumibilmente questa volta nella giornata di giovedì 3 dicembre. Sarà possibile seguire la diretta della conferenza stampa in TV su Rai 1, La7, Sky TG24 e RaiNews24, oppure attraverso i canali social del Presidente del Consiglio, dove verrà trasmesso il discorso in diretta streaming. La conferenza stampa di Conte potrà essere seguita da smartphone, PC e tablet su RaiPlay e Mediaset Play (applicazioni da poter scaricare gratuitamente da App Store e Google Play Store, rispettivamente per gli iPhone ed i dispositivi Android).

