Non ci sono piuù segreti sui tempi esatti con i quali l’aggiornamento Android !1 e l’interfaccia One UI 3.0 per i Samsung Galaxy arriverà in via definitiva. Come annunciato anche da SamMobile, nelle scorse ore, il produttore ha reso nota la lista di smartphone che faranno il loro passo in avanti software, collocandolo in un determinato momento storico.

Come è naturale che sia, i primissimi dispositivi che riceveranno l’update stabile saranno i top di gamma Samsung GAlaxy S20 nelle varianti standard, Plus e Ultra. Il rilascio è confermato per questo mese di dicembre e dunque i possessori globali degli smartphone potrebbero ritrovarsi il corposo aggiornamento già in tempo per Natale.

A gennaio 2021,la release Android 11 e One UI 3.o per i Samsung Galaxy colpirà un gran numero di esemplari. L’ultima fatica degli sviluppatori sarà assicurata ai Samsung Galaxy Note ma anche ai più datati Note 10 e Note 10 Plus. Ancora, la release verrà garantita anche ai Galaxy S10, S10 Plus e S10 Plus e ai pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold 2 e Z Flip.

La distribuzione dell’aggiornamento Android 11 e One UI 3.0 per i Samsung Galaxy proseguirà anche a febbraio 2021. Nel secondo mese del nuovo anno, l’aggiornamento toccherà anche al Galaxy A51, Galaxy M21, Galaxy M30s, Galaxy M31, il Galaxy Note 10 Lite e ancora al Galaxy Tab S7. Ad inizio primavera e dunque ad aprile 2021 ci sarà spazio per l’update anche su Samsung Galaxy A50 e Galaxy M51.

Maggio 2021 sarà, secondo programmi ufficiali, un mese in cui la distribuzione della One UiI3.0 procederà celermente: il rilascio, in effetti, toccherà con mano il Galaxy A21s, il Galaxy A31, il Galaxy A70 e A71, il Galaxy A80, il Galaxy Tab S6 e il Galaxy Tab S6 Lite. Ancora, a giugno, il passo in avanti spetterà al Galaxy A01, Galaxy A01 Core, Galaxy A1, al Galaxy M11 e al Galaxy Tab A. A luglio sarà il turno di Galaxy A30 e Galaxy Tab S5, mentre l’ultimo gruppo di device pronti a ricevere il sostanziale pacchetto software ma solo ad agosto saranno i Galaxy A10 e A10S, i Galaxy A20 e A20 S, i Galaxy A30s e i Galaxy Tab A 10.1 e Galaxy Tab Active Pro.