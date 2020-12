Sono stati posticipati di nuovo i concerti di James Blunt in Italia nel 2021. Sono in programma a Milano e a Padova le due date italiane del tour di James Blunt nella penisola e si terranno nel mese di ottobre del prossimo anno.

Il tour di James Blunt avrebbe dovuto tenersi nel 2020, per far tappa in Italia il 2 ottobre 2020 a Padova alla Kioene Arena e il 3 ottobre 2020 a Milano al Mediolanum Forum.

Qualche mese fa sono stati riprogrammati ed ed è stata annullata la data inizialmente attesa a Roma, che non verrà recuperata nel 2021. I due live sono stati spostati al mese di marzo 2021 e oggi arriva la notizia di un nuovo slittamento. I concerti di James Blunt in Italia nel 2021 di terranno il 10 e l’11 ottobre.

Il 10 ottobre James Blunt si esibirà alla Kioene Arena di Padova e l’11 ottobre si esibirà al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

Le date di James Blunt in Italia nel 2021:



10 ottobre 2021 – Padova (Kioene Arena)

11 ottobre 2021 – Milano (Mediolanum Forum)

I biglietti precedentemente acquistati resteranno validi per i rispettivi nuovi concerti e garantiranno l’accesso solo nella medesima città e location del concerto per cui era stato acquistato il biglietto. I fan in possesso dei ticket per la data di Padova potranno accedere al concerto del 10 ottobre 2021, i fan in possesso dei biglietti per la data di Milano potranno assistere a quello dell’11 ottobre 2021.



Nuovi biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne e TicketMaster.

Il nuovo posticipo si deve al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19 che rende ancora impossibile lo svolgimento dei concerti e degli eventi musicali e non che prevedano assembramenti. Sono posticipati tutti i concerti in programma negli stadi e nei palasport ma anche nei teatri e nei club.