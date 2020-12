Non bastano mai i render, soprattutto quando c’è di mezzo un top di gamma molto atteso come il OnePlus 9. Sono di queste ore le immagini ed il video in cui il flagship killer del 2021 si esibisce in tutte le angolazioni. Bisogna comunque tenere presente che parliamo di contenuti non ufficiali (è sempre bene ricordarlo a scanso di equivoci), anche se comunque rispecchiano quanto suggerito dalle ultime indiscrezioni, soprattutto in relazione al comparto fotografico principale.







Le specifiche tecniche generali sono ancora da chiarirsi, soprattutto quanto al OnePlus 9 Pro, che, da precedenti leak, si dice monterà un sensore ulteriore non meglio specificato (sono comunque tante le fonti secondo cui i sensori resteranno fondamentalmente i soliti, grandangolare e teleobiettivo). In ogni caso, la line-up dovrebbe comporsi di tre modelli, tra cui il OnePlus 9E di cui si è parlato nei giorni scorsi. Probabile i OnePlus 9 verranno presentati ad inizio 2021, anche se molto dipenderà dalla capacità di fornitura da parte di Qualcomm in relazione al processore Snapdragon 888 annunciato nella giornata di ieri (l’azienda californiana di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazioni senza fili ha confermato che OnePlus è tra i 14 clienti in attesa di fornitura del nuovo chipset).

Adesso c’è solo da restare tranquilli ed aspettare con quanta più pazienza possibile l’arrivo dei OnePlus 9, pronti da subito a dare filo da torcere ai Samsung Galaxy S21, che ricordiamo essere a propria volta in programma per il prossimo gennaio, con qualche settimana di anticipo rispetto al classico appuntamento del MWC di Barcellona di fine febbraio (l’intenzione del colosso di Seul è frenare il successo degli iPhone 12, ormai in vendita già da un po’ di tempo). Nel caso in cui aveste domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.