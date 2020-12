La star di Stranger Things, Millie Bobby Brow, è apparsa sui social sconvolta e in lacrime dopo un incontro ravvicinato con un fan molto insistente e ha subito catalizzato l’attenzione di tutti, colleghi compresi. Tutti sono corsi subito in suo soccorso via social offrendole appoggio e sostegno mentre il video faceva il giro del mondo e l’indignazione montava. Ma cosa è successo di preciso alla famosa attrice di Enola Holmes, Godzilla: King of the Monsters Millie e Stranger Things?

Millie Bobby Brown ha subito una vera e propria violenza magari non fisica ma sicuramente psicologica al punto che, sfogandosi sui social, si è lasciata andare ad un pianto disperato. Il suo racconto rivela che era in giro a fare shopping con sua madre fino a che non si è imbattuta in un fan che ha iniziato a girare dei video seguendola nonostante il no alla sua richiesta di farlo: “Ho appena fatto shopping con mia madre per Natale, un fan mi ha riconosciuto e ha detto: ‘Posso farti un video?’ ho detto: ‘Ehm, no’. Ma perché qualcuno dovrebbe volermi fare un video.. Non ho bisogno di giustificarmi con nessuno se non voglio che mi facciano un video, non deve essere fatto”.

millie bobby brown just posted on her instastory talking about how once again people forget that celebrities ARE human beings. no matter who they are you have to respect them and be kind, making someone uncomfortable it’s not cool. pic.twitter.com/76y1gEafmY — thay 🦙 (@beingamaguire) November 30, 2020

Il racconto poi continua rivelando che proprio mentre era alla cassa e stava pagando, questo fan le è passato davanti e ha iniziato a girare un altro video e la discussione si è di nuovo riaccesa: “Ho detto ‘Sono un essere umano. Tipo, cosa posso chiedere di più?’ Ha detto: ‘Allora, non posso fare un video di un essere umano?’ No! Non quando ho detto “No!”.

A quel punto non sono mancate le lacrime più di rabbia che di dolore ma sicuramente lo sfogo di Millie Bobby Brown sulla violenza subita da questo fan ha subito messo in allerta i suoi fedelissimi che le hanno dato ragione e che adesso pensano che sia legato a quanto accaduto il fatto che lei abbia cancellato il suo profilo Tik Tok.