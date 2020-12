In non pochi utenti stanno ricevendo una mail che annuncia la vincita di un buono regalo Amazon Prime proprio in queste ore. Non si tratta di una missiva ufficiale che sta arrivando dal noto e-commerce, piuttosto dell’ennesimo tentativo di truffa organizzato a nome del brand a suo discapito.

A questi tentativi di phishing via mail siamo purtroppo abituati. Dall’estate scorsa e anche durante tutto l’autunno ci sono state vere e proprie campagne truffaldine ai danni di internauti, soprattutto quelli un po’ più ingenui e meno inclini a smascherare eventuali raggiri.

Il tentativo di truffa, a dire la verità, proprio in questi primi giorni di dicembre, si è praticamente sdoppiato in due formule. Quella via mail appunto che promette per i destinatari in regalo un buono sullo store da ben 1000 euro, La truffa è del tutto subdola anche perché fa rifermento ad un’iniziativa ufficiale dello store, ossia i suoi 10 anni di attività in Italia. Davvero, nei giorni scorsi e per la speciale ricorrenza, il popolare e-commerce ha messo in palio dei premi ma questi non hanno nulla a che fare con la missiva attuale che, proprio per questo motivo, appare molto più pericolosa. Contemporaneamente continua la diffusione massima di un SMS, sempre fake e truffaldino, che fa riferimento ad un abbonamento Amazon Prime da rivendicare selezionando un collegamento all’interno della nota. Proprio il link presente nel messaggio come quello incluso nella mail già indicata per riscuotere il premio cela un grande pericolo.

Non ci sono dubbi sul da farsi dunque: se raggiunti da una mail con regalo Amazon annesso, sia che si tratti di un buono sia di un abbonamento Prime, non bisognerà fare altro che non dar peso alla promessa della vincita. Nel caso in cui si decida di visitare i link consigliati, si metteranno a rischio i propri dati eprsonali, tanto più fornendo gli accessi alll’e-comemrce o gli estremi della carta di credito.

