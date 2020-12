Non arrivano segnali incoraggianti da Roma, per quanto riguarda un tema molto delicato come l’infortunio di Veretout. Il centrocampista francese è fondamentale per i giallorossi, come lo è Ibrahimovic per il Milan (anche con lo svedese provammo ad anticipare l’esito degli esami strumentali), ed uno stop prolungato rischia di mettere seriamente in difficoltà il tecnico Fonseca. In uno scenario del genere, diventa molto importante fare ordine con le ultime voci di corridoio che arrivano in questi minuti dalla Capitale.

Aggiornamenti sull’infortunio di Veretout durante Napoli-Roma

Come tutti ricorderanno, la partita tra Napoli e Roma è cambiata drasticamente proprio con l’uscita dal campo dell’ex mediano della Fiorentina. Uno di quei giocatori fondamentali per garantire qualità e quantità ad una compagine che punta a fare un campionato al vertice. Ecco perché c’è tanta apprensione per il tecnico, in vista dell’esito dei test effettuati questa mattina a proposito dell’infortunio di Veretout. Al momento, infatti, più di un segnale non fa ben sperare.

Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da AS Roma Live, più in particolare, bisogna registrare in primo luogo che il giocatore stamane zoppicava ancora vistosamente dopo aver effettuato gli esami. Segnale abbastanza chiaro sul fatto che il muscolo sia lesionato. Tradotto, in termini di tempi di recupero, vuol dire almeno un mese di stop. Del resto, anche l’indizio sullo slittamento dei test alla giornata di mercoledì (di solito avvengono entro e non oltre due giorni dal problema fisico) non lasciava presagire nulla di buono.

Di sicuro, i risultati ufficiali arriveranno nella giornata di oggi e da lì si potranno fare previsioni più chiare a proposito dei tempi di recupero dopo l’infortunio di Veretout a Napoli, ma al momento ci sono poche probabilità di rivederlo in campo nel 2020. Si attendono annunci da parte della Roma.