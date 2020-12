Con questo atipico – e critico – 2020 ormai agli sgoccioli, anche per “mamma” Apple è tempo di bilanci. E di decretare quali siano le miglior app da scaricare su App Store, tra prodotti dall’evidente utilità, videogame mobile e diversi gioiellini da touch screen dedicati invece all’intrattenimento più puro. Dopo Google, tocca dunque al colosso di Cupertino mettere nero su bianco quello che, di fatto, è uno specchio cristallino di quello che è accaduto negli ultimi 12 mesi: non è un caso che Zoom, i servizi di streaming o per l’esercizio fisico siano saldamente ancorati tra le prime posizioni.

Tra le migliori app del 2020 su App Store, come potete verificare sul sito ufficiale di Apple dedicato alla tradizionale iniziativa annuale, figura prima di tutto Wakeout, almeno per chi è solito utilizzare un iPhone – magari proprio uno della nuova gamma di iPhone 12, tra modello base, Mini, Pro e Pro Max. L’applicazione sviluppata da Andres Canella, secondo la compagnia guidata da Tim Cook, “ha portato la ginnastica dolce negli home office e nelle classi di didattica a distanza, contribuendo a creare momento di spensieratezza e di inclusività”. Passando agli iPad, non stupisce che l’app dell’anno sia proprio il già citato Zoom, divenuto in breve tempo un fenomeno mondiale proprio a causa del COVID-19, che ha costretto tutti a casa e a rimanere in contatto grazie alle bellezze della rete. Fenomeno tanto diffuso da essere utilizzato a anche a livello professionale per le conference call in ambito lavorativo – oltre che tra gruppi di amici.

La classifica delle migliori app su App Store del 2020 prosegue su Mac con Fantastical, dedicata all’organizzazione del calendario, mentre su Apple TV a dominare è Disney+, servizio streaming in abbonamento della casa di Topolino ricco di film, serie TV e documentari, senza dimenticare le serie animate e i classici d’animazione. A chiudere, troviamo la migliore applicazione per Apple Watch, vale a dire Endel, che promette di conciliare gli utenti col sonno.