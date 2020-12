Dopo sei mesi dalla fine di Vis a Vis con la miniserie L’Oasi, una reunion di Maggie Civantos e Najwa Nimri ha posto fine alle speculazioni sulle presunte frizioni tra le due attrici, interpreti di Macarena e Zulema nella serie spagnola di Fox. Le due attrici spagnole si sono ritrovate nuovamente nei panni dei personaggi che le hanno rese famose nel mondo, grazie alla distribuzione della serie su Netflix, per un nuovo progetto a tema, dal titolo Vis a Vis: Face B.

Si tratta di uno dei tanti audiolibri recentemente annunciati da Audible di Amazon, ovvero una serie sonora basata sulla saga carceraria di Globomedia e Atresmedia con Maggie Civantos e Najwa Nimri: le due protagoniste di Vis a Vis si sono ritrovate in studio di registrazione per raccontare una nuova storia relativa ai loro personaggi nella serie, ovvero l’inserimento di Macarena e Zulema in un programma di recupero sociale di detenuti.

Maggie Civantos e Najwa Nimri hanno inciso 12 episodi da 20 minuti ciascuno di Vis a Vis: Face B, in cui Macarena e Zulema vengono nuovamente coinvolte in un crimine di cui non ammettono la colpa, ritenendo di essere state incastrate. Questo nuovo spin-off in versione audiolibro di Vis a Vis è stato creata da José Ángel Esteban, Irene Rodríguez e Javier Naya e scritto da Rodríguez e Naya insieme a Carolina Daza, sotto la supervisione di Iván Escobar, lo showrunner della serie originale. La trama è stata adattata appositamente per la narrazione sonora, ha spiegato il creatore di Vis a Vis.

Il progetto Audible è stata l’occasione per riunire Maggie Civantos e Najwa Nimri, che pare fossero rimaste in pessimi rapporti alla fine dello spin-off. Contrasti mai ufficialmente confermati, se non per una sostanziale distanza fra le due che si è notata anche durante la promozione della miniserie L’Oasi, e che è stata caldeggiata dal pubblico per la delusione scatenata dal finale della serie che vede i loro personaggi separarsi in modo irrimediabile.

Ora invece pare che Maggie Civantos e Najwa Nimri siano perfettamente a loro agio in questo nuovo progetto legato a Vis a Vis: l’interprete di Zulema ha dichiarato che “registrare con Maggie è stato molto divertente perché si è trattato di fare quello che abbiamo fatto sul set ma senza violenza, quindi potevamo farlo con la sola intenzione“. La grande difficoltà, per l’attrice, è stata piuttosto “trattenere le risate, l’esperienza è stata super divertente“. Per la Civantos, è stato “impegnativo raccontare in prima persona questa nuova storia, ma mi sono lasciata trasportare dalla magia dello studio di registrazione“, mentre la “parte più divertente è stata per condividere l’esperienza con i miei colleghi della serie“. Eccole in studio insieme.