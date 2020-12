Jasmine Carrisi a Storie Italiane rompe il silenzio sui rumors caldeggiati dagli haters. La giovanissima figlia d’arte fa parte dei giurati di The Voice Senier insieme al padre Al Bano e per questo si trova al centro di un’accesa polemica. I detrattori, infatti, accusano il cantautore di Cellino San Marco di nepotismo. Sulla vicenda si era già pronunciato Carrisi senior spiegando che la produzione del talent show, dopo avergli proposto la partecipazione, gli aveva fatto richiesta di coinvolgere anche sua figlia.

Una spinta che dunque non è arrivata da Al Bano. Nonostante la smentita del cantautore le voci sulla raccomandazione di Jasmine Carrisi non si sono ancora spente. Per questo la diretta interessata è intervenuta in collegamento con gli studi di Storie Italiane per dire la sua. Dopo un excursus sulla sua famiglia e sul suo rapporto con la madre Loredana Lecciso, incalzata dalla conduttrice, Jasmine Carrisi ha espresso il suo punto di vista sugli haters che si accaniscono sul suo ruolo all’interno di The Voice Senior.

“Onestamente non rispondo, mi fa più arrabbiare il fatto che dicano che io non abbia le capacità artistiche per giudicare i concorrenti, in realtà io non giudico la performance ma il punto di vista giovanile, è bello che si prenda in considerazione anche una ragazza di 19 anni, rappresento la parte giovane“.

La giovanissima artista, infatti, è impegnata anche nel suo progetto personale esploso con la pubblicazione del singolo Ego e per questo è molto sicura del suo talento. La sua età, come lei stessa afferma, le permette di essere un canale di comunicazione con i giovani nel contesto del programma di Rai 1 e delle sue capacità aveva parlato anche Al Bano mentre rispondeva alle accuse di nepotismo: “Lei è sveglia e matura”, sottolineando che sua figlia ha tutte le carte in regola per poter giudicare anche altri talenti.

Si spera che la dichiarazione rilasciata da Jasmine Carrisi a Storie Italiane metta la parola “fine” a tutte le polemiche nate dal primo momento in cui si è diffusa la notizia della sua partecipazione a The Voice Senior in squadra con il leone di Cellino San Marco.