Dopo le tante promozioni avviate in occasione del Black Friday e del successivo Cyber Monday, è ora il PS Store di Sony a tentare i portafogli dei videogiocatori. PlayStation Store per altro completamente rinnovato nel comparto estetico e nelle sue utili funzioni con la recente uscita di PlayStation 5, console next-gen della “grande S” disponibile in Italia dallo scorso 19 novembre – e già sold-out praticamente ovunque tra negozi fisici e online.

Come prevedibile, le nuove offerte su PS Store volute dal gigante giapponese del gaming arrivano in tempo per celebrare le festività natalizie del 2020, permettendo a tutti gli utenti di PS4 e PS5 di arricchire la propria collezione digitale con tanti titoli in saldo da scaricare sui proprio hard disk e SSD, da godersi anche sulla piattaforma più attuale grazie alle bellezze della retrocompatibilità. Come potete verificare anche voi sulla pagina ufficiale dell’iniziativa collegandovi subito a questo indirizzo, la promozione sarà attiva fino al prossimo 23 dicembre, e coinvolge tantissime opere in pixel e poligoni da giocare da soli o in compagnia in mutiplayer online.

Tra i migliori giochi in offerta su PlayStation Store in uno scenario tanto vasto troviamo allora tanti titoli in vendita a soli 9,99 euro. Vale la pena citare Uncharted L’Eredità Perduta, Mortal Kombat X, F1 2019, Dragon Ball Xenoverse 2, Naruto to Boruto Shinobi Strikers, For Honor, Ratchet & Clank, Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea Remastered, Uncharted The Nathan Drake Collection, Nioh, The Evil Within e relativo sequel, Dark Souls II Scholar of the Firsts Sin, Just Cause 4 Reloaded, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Trilogy, Contra Anniversary Collection e DMC Devil May Cry Definitive Edition. Su PS Store non mancano neppure giochi a meno di 10 e 5 euro, per una selezione realmente molto vasta per trascorrere il Natale anche con il vostro fedele controller. Cosa ne dite, avete già scelto quali videogame in digitale acquistare approfittando dei saldi di fine anno?